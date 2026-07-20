Faso-Ora 2026 : Le concours qui façonne les futurs ambassadeurs du patriotisme burkinabè

La Télévision panafricaine C360 a procédé, le dimanche 19 juillet 2026 à Ouagadougou, au lancement officiel de la deuxième édition de Faso-Ora, le concours national d’art oratoire patriotique. La cérémonie a réuni des autorités, des partenaires, des membres du Comité national de pilotage ainsi que de nombreux jeunes venus réaffirmer leur engagement en faveur du patriotisme, de la citoyenneté et de l’excellence.

« Faso-Ora est une véritable école de citoyenneté, de leadership et de souveraineté. C’est un espace où la parole devient un acte d’engagement au service de la patrie », a déclaré d’emblée Chérif Koulibaly, président du Comité national de pilotage.

Selon lui, ce concours offre à la jeunesse burkinabè l’opportunité de développer son sens du devoir, son patriotisme, sa capacité à défendre ses convictions et à porter les idéaux de la Nation.

À cette occasion, il a invité les jeunes Burkinabè à saisir cette opportunité. « Si vous croyez en votre talent, si vous aimez prendre la parole, défendre vos idées, promouvoir les valeurs de notre Nation et inspirer votre génération, alors Faso-Ora est votre concours », a-t-il exhorté, avant d’annoncer l’ouverture officielle des inscriptions.

Pour sa part, Bienvenue Hounkponou, directeur générale de la Télévision panafricaine C360, a exprimé sa profonde gratitude aux autorités, aux partenaires, aux invités et à l’ensemble des participants pour leur présence à cette cérémonie.

Il a souligné que cette forte mobilisation témoigne de l’engagement collectif en faveur du patriotisme, de la dignité nationale et de la participation active de la jeunesse à la construction du Burkina Faso.

Selon lui, « Faso-Ora demeure avant tout une initiative visant à promouvoir le patriotisme, l’excellence dans l’art oratoire et l’engagement citoyen des jeunes, afin de contribuer à l’édification d’un Burkina Faso plus fort, plus uni et plus prospère ».

L’un des temps forts de la cérémonie a été la remise symbolique du flambeau par Kaboré Fadilatou, lauréate de la première édition et ambassadrice patriote de Faso-Ora durant un an. Ce geste a marqué la fin de son mandat et l’ouverture d’un nouveau chapitre pour le concours.

A entendre le comité d’organisation, la principale innovation de cette édition concerne le futur ambassadeur ou la future ambassadrice de Faso-Ora. En plus du prix habituel composé de 2 millions de FCFA, d’un scooter et d’une tablette, le ou la lauréat(e) bénéficiera désormais d’un fonds d’amorçage entrepreneurial de 3 millions de FCFA.

« Cette enveloppe est destinée à accompagner le vainqueur à l’issue de son mandat afin de lui permettre de créer son entreprise ou de lancer une activité génératrice de revenus, favorisant ainsi son insertion socioprofessionnelle. Les récompenses attribuées aux autres finalistes restent, quant à elles, inchangées », a indiqué le comité d’organisation.

En fin, cette 2e édition est désormais organisée dans 13 des 17 régions que compte le Burkina Faso, permettant ainsi de sélectionner 13 finalistes nationaux.