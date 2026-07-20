Communiqué | Résultats du tirage du Faso Loto NEKRE du Lundi 20 Juillet 2026.

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🔥FASO LOTO 5/90 – « Nekre »
✳️Résultats du Tirage – Lundi 20 juillet 2026
🎖️Tirage N° 2026/086
Les numéros gagnants sont : 🏆 71 – 65 – 41 – 32 – 50
Chaque tirage est une nouvelle opportunité de décrocher le gros lot.
Jouez dès maintenant sur www.fasoloto.bf : simple, rapide et sécurisé.
Ou rendez-vous auprès de nos vendeurs ambulants.
Faso Loto, le rendez-vous de la chance !
⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité
 
     
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