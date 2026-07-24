Olympiades Nationales RAYNAL Assurances 2026 : L’excellence scolaire burkinabè célébrée à Ouagadougou

Fidèle à sa politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) et engagée pour la promotion de l’excellence académique, RAYNAL Assurances a célébré la 4ᵉ édition des Olympiades Nationales RAYNAL Assurances, le mercredi 22 juillet 2026, à Ouagadougou. Cette cérémonie de haute marque a mis en lumière et récompensé les meilleurs élèves du Burkina Faso.

Placée sous le signe de l’excellence, cette 4ᵉ édition marque un tournant historique pour la compétition. Pour la première fois, l’événement a réuni les meilleurs bacheliers des 13 régions du Burkina Faso.

Grâce à cette nouvelle formule à l’échelle nationale, les candidats les plus brillants de chaque discipline se sont affrontés lors d’une phase finale d’élite, révélant ainsi les véritables « Super Champions » de la nation.

Sur les 70 candidats engagés, issus de tout le pays, seuls 14 élèves, à savoir les deux majors de chacune des sept disciplines en compétition, sont parvenus au sommet et ont été célébrés pour leurs performances d’exception.

Ayant fait un sacre lors de la cérémonie, Abdou Rahim Ouédraogo a réalisé un doublé, notamment en Sciences physiques série D où il a terminé premier et en mathématiques série D où il s’est classé deuxième.

Pour ce « génie des sciences », grande est sa joie. « Je remercie Raynal Assurances pour cette opportunité qu’elle nous offre. Je suis passionné par deux domaines à savoir l’informatique et l’aéronautique. Et avec l’accompagnement des structures comme Raynal Assurances, j’espère réaliser ce rêve, pour servir mon pays », a-t-il lancé.

De son côté, l’Administrateur Directeur Général de RAYNAL Assurances, Osée Gaétan Quenum, s’est vivement réjoui de l’excellent niveau des candidats, tout en mettant en avant le caractère de plus en plus inclusif de l’événement.

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« Ceux qui nous suivent depuis les premières éditions l’auront remarqué : nous tenions à ce que ces Olympiades soient pleinement participatives. Nous sommes ainsi progressivement passés de 6 à 13 régions couvertes, pour un total de sept disciplines », a-t-il souligné avec satisfaction.

Fidèle à son engagement pour l’éducation au Burkina Faso, le ministère de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique ne s’est pas fait conter l’événement. Venu représenter son ministre de tutelle, Barthélémy Kaboré a tenu à adresser ses plus vives félicitations à la compagnie.

« En plus de ses missions régaliennes, RAYNAL Assurances fait le choix fort de s’investir durablement dans l’éducation et la promotion de l’excellence. C’est un modèle de citoyenneté d’entreprise, et j’invite vivement l’ensemble des structures privées à lui emboîter le pas pour soutenir notre jeunesse », a-t-il déclaré.

Au-delà des honneurs, le mérite des 14 « Super Champions » a été concrètement récompensé à la hauteur de leurs efforts.

Si les sept vice-champions sont repartis équipés d’ordinateurs portables de dernière génération, les premiers de chaque discipline ont, quant à eux, été gratifiés d’un chèque d’un million (1 000 000) de FCFA chacun. À travers cet élan de générosité, RAYNAL Assurances prouve que l’investissement dans la jeunesse demeure la plus sûre des promesses d’avenir.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24