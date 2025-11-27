Raynal Assurances inaugure son agence générale Poulma à Koudougou

Partage

L’agence générale Poulma de Raynal Assurances a été officiellement inaugurée ce jeudi 27 novembre 2025, à Koudougou. Cette nouvelle implantation marque une étape clé dans la stratégie d’expansion de la compagnie, qui renforce ainsi sa présence dans la région du Nando.

L’agence d’assurance Raynal Assurance a officiellement déposé ses valises dans la région du Nando. Il s’agit d’une nouvelle implantation stratégique pour la compagnie, qui étend ainsi sa présence dans la région du Nando. L’ouverture de cette nouvelle agence vise à confirmer la vision de Raynal Assurances notamment se rapprocher toujours plus de sa clientèle pour offrir un service de proximité.

S’exprimant lors de l’inauguration, Osée Gaétan Quenum, administrateur directeur général de Raynal Assurances, a souligné l’importance de cette initiative. « La création de cette Agence Générale est une opportunité renouvelée pour RAYNAL Assurances de diversifier sa force de vente et de renforcer sa présence et sa représentativité en province. C’est une heureuse occasion pour nous d’étendre le champ de couverture et de bénéfice de nos garanties », a-t-il expliqué.

Cette réalisation dans la cité du cavalier rouge a été rendue possible grâce à un partenariat avec l’agence générale Poulma. Le directeur général de l’agence Poulma a invité les populations de Koudougou à faire confiance à la compagnie.

« Nous avons des boutiques et des agences, donc nous avons besoin des assurances, et surtout des assurances de qualité. Les produits de Raynal sont de qualité et nous aimons la qualité, voilà pourquoi nous avons accepté le partenariat avec Raynal.

Koudougou est la 3e ville, il y a beaucoup d’activités ici, donc c’est indispensable que Raynal soit ici. J’invite les gens à accueillir cette agence pour leurs affaires et la prospérité de la ville de Koudougou », a-t-il lancé.

Ainsi donc, les populations de la région de Nando auront désormais accès à une gamme complète de produits Raynal Assurances, couvrant des besoins variés. L’Assurances Dommages (IARD), incendies, explosions, chute de foudre (pour bureaux, habitations, magasins), assurances automobile et mobylette ; assurances spécialisées, assurance du matériel informatique, assurances transports, assurances contre le vol, les dégâts des eaux, les dommages électriques et les bris de glaces ; assurances personnelles, assurances de la santé et des accidents, ainsi que les assurances de responsabilité civile.

Créée en 2006, Raynal Assurances dispose d’un réseau solide sur l’ensemble du territoire burkinabé, incluant 5 bureaux directs et 18 agences générales. Avec l’arrivée de Koudougou, le réseau s’étend désormais de Cinkansé jusqu’à Banfora, en passant par Pouytenga, Dakola, Kaya, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Dédougou et Ouahigouya

