Raynal Assurances lance son application mobile, une innovation au service de ses clients

Raynal Assurances a franchi une nouvelle étape dans sa transformation numérique en dévoilant Raynal App, sa toute nouvelle application mobile. L’événement de lancement, qui s’est tenu, le jeudi 7 Août 2025, a mis en lumière la vision de l’entreprise qui est de placer l’innovation et la facilité d’accès au cœur de son offre de services.

Dans son discours de lancement, le Directeur Général, Osée Gaétan Quenum, a rappelé l’engagement de Raynal Assurances à être « le champion national de l’innovation », dans le secteur.

Cet engagement à l’en croire se traduit par une série de premières au Burkina Faso, notamment le lancement de l’assurance contre le terrorisme en 2015, des assurances Crédit et Caution, et le rôle de garant dans un emprunt obligataire de 5 milliards de FCFA. Ces réalisations dit-il, témoignent de l’agilité de l’entreprise face aux besoins contemporains des particuliers et des entreprises.

Toujours dans cette dynamique de faire du client le roi, Raynal Assurances a lancé sa toute nouvelle application mobile. Conçue par les équipes internes de l’entreprise, l’application est bien plus qu’une simple vitrine.

« Elle permet aux utilisateurs de souscrire à une large gamme de produits d’assurance, de manière totalement dématérialisée et sécurisée, et ce, « où qu’ils soient » », a situé Osée Gaétan Quenum administrateur directeur général de Raynal Assurances.

Parmi les produits disponibles, il a énuméré l’assurance auto, moto, habitation, individuelle accidents corporels, et transport. L’application offre également la possibilité de déclarer un sinistre directement, simplifiant ainsi le processus pour les clients.

Au-delà de l’aspect technologique, Raynal Assurances a également rappelé son engagement sociétal et environnemental. « L’entreprise est notamment l’Assureur Officiel de la Journée Nationale de l’Arbre 2024-2025, et organise les Olympiades Nationales Raynal Assurances pour récompenser les meilleurs élèves du Burkina Faso », a souligné Osée Gaétan Quenum.

Le lancement de Raynal App marque ainsi un tournant pour la compagnie, qui réaffirme sa volonté de repousser les limites et d’offrir une « autre vision de l’assurance », plus moderne, plus accessible et plus centrée sur le client.

L’application est disponible gratuitement sur Google Play et App Store.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24