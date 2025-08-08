La nation burkinabè honore 74 héros de la lutte antiterroriste

publicite

74 sous-officiers des Forces Armées Nationales (FAN) du Burkina Faso ont été élevés au grade de sous-lieutenant, ce 08 août 2025 à Ouagadougou. Cette promotion spéciale, la première du genre, témoigne de la volonté des autorités de valoriser l’engagement exceptionnel des combattants sur les théâtres des opérations.

Présidée par le chef d’état-major général des armées, la cérémonie de port d’épaulettes a honoré des militaires issus de diverses branches des Forces armées nationales du Burkina Faso.

Parmi les nouveaux officiers, on compte 51 stagiaires de la Brigade spéciale d’intervention rapide (BSIR), 11 de l’armée de terre, 4 de la gendarmerie nationale, 4 du Groupement central des armées, 2 de l’armée de l’air et 2 de la brigade nationale de sapeurs-pompiers.

Leur élévation en grade, décidée par le chef suprême des forces armées nationales, le Capitaine Ibrahim TRAORE, est une mesure exceptionnelle saluant leur service exemplaire en tant qu’anciens sous-officiers.

Ces combattants d’élite ont récemment achevé une formation de six semaines à l’Académie Militaire Georges Namoano (AMGN). Le Colonel Hamed Hermann Rouamba, chef d’État-Major de l’Armée de Terre, a qualifié cette formation d’accélérée et sur mesure.

Ce cursus rigoureux a préparé les futurs sous-lieutenants aux réalités du combat moderne, en mettant l’accent sur la tactique, l’armement, l’emploi de drones et la lutte anti-drone.

Le Colonel Rouamba a rendu hommage aux nouveaux officiers et à leurs familles. « Vous changez de catégorie, certes, mais le contexte de lutte contre le terrorisme que vous connaissez si bien demeure. Et vous devez de répondre aux attentes placées en vous par les forces armées nationales.

Vous devez faire honneur en la confiance placée en vous par les plus hautes autorités et le peuple burkinabè tout entier. Vos décisions, vos réactions, votre leadership doivent être toujours guidés par le sens de l’honneur militaire et par l’amour du drapeau », a-t-il insité.

Ismaël Ouédraogo, délégué des nouveaux sous-lieutenants, a exprimé leur profonde gratitude et leur engagement renouvelé. « Notre élévation au rang d’officier n’est pas seulement une reconnaissance du passé, mais un appel à l’avenir. Un avenir de discipline, de loyauté, de sacrifice et de combattivité au service du peuple burkinabè », a-t-il exprimé.

Il a également salué la qualité de la formation reçue à l’AMGN, ce qui les a préparés à assumer pleinement leurs nouvelles responsabilités de commandement. « Pour nous, cette formation n’est pas une fin, mais un début, car nous nous sommes engagés à travailler quotidiennement pour développer nos connaissances acquises », a-t-il dit.

Akim KY

Burkina 24