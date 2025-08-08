Un plombier à Ouagadougou décroche plus de 37 millions de F CFA au jeu 4+1 de la LONAB

‎‎La Loterie nationale burkinabè (LONAB) a remis un chèque de 37 380 000 FCFA à Jean Cyprien Nana ce vendredi 8 août 2025 à Ouagadougou. La cérémonie de remise a eu lieu à l’agence Ouaga 1 de la LONAB, en présence des responsables de l’institution et du grand gagnant.

‎‎C’est avec une mise de 6 300 FCFA au jeu 4+1 du 25 juillet 2025 que Jean Cyprien Nana, plombier de profession, intègre le cercle fermé des multimillionnaires.

Cette somme représente l’aboutissement d’une fidélité de longue date à la loterie nationale. Comme il l’a expliqué, il est un client de la LONAB depuis des lustres, bien que la chance ne lui a pas toujours souri. Néanmoins, il avait déjà remporté un gain de 2 300 000 FCFA en 1997.

« Je joue depuis le début du PMU’B et je continue de jouer. Il faut tout le temps tenter sa chance. Si tu ne joues pas, tu ne peux pas gagner », a-t-il déclaré, le sourire aux lèvres. ‎‎Jean Cyprien Nana a par ailleurs rassuré la LONAB qu’il allait utiliser son gain à bon escient en investissant dans des projets rentables.

« J’ai beaucoup de chose à faire puisque je suis un ouvrier. Il y a plein de choses à faire. Les projets ne manquent pas. J’ai mon entreprise qui demande à élargir et j’ai des trucs à faire pour la construction », a-t-il précisé.

‎‎De son côté, Mahamadi Dembèga, chef de service commercial de la direction régionale du Centre de la LONAB, a souhaité au gagnant de faire bon usage de cette somme. « On a toujours dit que l’argent gagné subitement comme ça, ça demande réflexion. Si tu as la chance et puis tu as eu ce montant, peut-être une partie de tes rêves sera réalisée », a-t-il conseillé.

‎Il a également profité de l’occasion pour encourager les parieurs à ne pas perdre espoir. « Jouez, pour gagner, il faut jouer. Tentez votre chance, ne dites pas que vous jouez depuis longtemps vous ne gagnez pas. Tous les jours les gens viennent prendre des millions à la LONAB, donc tentez votre chance », a-t-il exhorté.

‎Mahamadi Dembèga a rappelé que la LONAB propose plusieurs produits, tels que le PMUB, le Loto 5-90, les loteries en ligne et les jeux instantanés, qui permettent aussi de devenir millionnaire.

‎Aminata Catherine SANOU

‎Burkina 24