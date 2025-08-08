Accès aux logements décents : Le ministre des Infrastructures dresse le bilan et trace les perspectives

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les acteurs du Cadre sectoriel de dialogue « Infrastructures, transport, communication et habitat » ont tenu la deuxième session de revue à mi-parcours du Plan d’Actions pour la Stabilisation et le Développement (PA-SD) ce vendredi 8 août 2025 à Ouagadougou. Placée sous le thème « Accès aux logements décents au Burkina Faso : défis et perspectives », cette rencontre visait à évaluer les progrès réalisés à la date de fin juin 2025, à identifier les difficultés et à définir des mesures pour améliorer l’accès au logement. Elle a également permis d’établir un plan d’actions révisé pour la période 2025-2027. La session a rassemblé plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres en charge des Infrastructures, de la Transition digitale, et de l’Urbanisme et de l’Habitat.

Dans son allocution, Adama Luc Sorgho, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, a souligné l’importance de cet exercice pour apprécier les résultats, identifier les obstacles et fixer un cap clair. Il a affirmé que, malgré un contexte économique et sécuritaire difficile, le secteur a enregistré des avancées significatives.

Parmi les réalisations principales, il a mentionné « le bitumage de 83,06 km de routes, la réhabilitation de 25,91 km, l’entretien courant de plus de 4 346 km de routes classées et 834 km de pistes rurales, l’aménagement de 282,9 km de nouvelles pistes, le contrôle de plus de 135 000 poids lourds, ainsi que l’interconnexion de 12 bâtiments de collectivités territoriales et 9 juridictions au Réseau informatique national de l’administration (RESINA) ».

Sur le volet habitat, le ministre a mis en avant la construction de 150 logements sociaux, 68 logements économiques et 300 logements pour les personnes déplacées internes, en plus de la délivrance de 109 avis environnementaux.

Cette session a également été l’occasion de mettre en lumière une priorité majeure, l’amélioration de l’accès des ménages aux logements décents. « Le logement est un droit constitutionnel au Burkina Faso.

Pourtant, son accessibilité demeure limitée malgré les efforts consentis par le gouvernement », a souligné Adama Luc Sorgho. L’objectif est d’établir un diagnostic précis et de dégager des solutions pour que ce droit soit effectif pour le plus grand nombre.

Le ministre a par ailleurs rappelé l’importance de capitaliser sur l’apport du secteur privé dans le développement des infrastructures et de l’habitat. Il a précisé qu’une communication spécifique sur ce sujet était prévue afin de mieux valoriser leur contribution.

En conclusion, Adama Luc Sorgho a lancé un appel à une mobilisation et un engagement accrus de l’ensemble des acteurs et partenaires du secteur. Il a salué le travail du secrétariat technique du CSD-ITCH pour la qualité des documents préparés et a exprimé sa reconnaissance aux partenaires techniques et financiers pour leur soutien.

Cette revue marque une étape importante vers la consolidation des acquis et l’atteinte des objectifs, avec la volonté de bâtir des infrastructures durables et résilientes au service du développement et du bien-être des populations.

Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaire)

Flora KARAMBIRI

Burkina 24