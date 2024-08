publicite

0 Partages Partager Twitter

La session de la revue à mi-parcours 2024 du cadre sectoriel de dialogue « transformations industrielles et artisanales » a été ouverte ce vendredi 2 août 2024 à Ouagadougou. Il était question d’examiner et de valider les sujets inscrits à l’ordre du jour notamment le rapport sectoriel de performance à mi-parcours 2024 et le plan d’action pour la stabilisation et du développement sectoriel actualisé 2024-2026.

La suite après cette publicité

En vue d’une meilleure coordination et suivi/évaluation de la mise en œuvre de la Politique Nationale de Développement (PND), le Cadre Sectoriel de Dialogue « Transformations, Industrielles et Artisanales » (CSD-TIA) a passé en revue le rapport sectoriel de performance à mi-parcours de l’année 2024 ainsi que le projet de Plan d’Actions pour la Stabilisation et le Développement (PASD) 2024-2026 actualisé.

De la présentation de Oumarou Barro, secrétaire général du ministère du développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises, il est ressorti qu’au cours des six premiers mois de l’année 2024, le CSD-TIA a pu enregistrer certains résultats capitaux.

Il s’agit entre autres, du financement de 191 petites et Moyennes Entreprises pour un montant total de 1 621 356 284 FCFA, de la création de 11 367 nouvelles entreprises, du raccordement de 62 491 ménages à l’électricité , de la construction de 165 km de lignes électriques , de la dotation en kits de production à 100 unités de productions de jeunes et de femmes.

En plus de cela, il y a l’octroi d’une subvention de 10 900 000 000F CFA aux acteurs de la filière coton, de l’incubation de 13 projets textiles par Burkina Textile, de la formation de 74 artistes dans le domaine des arts, de la saisie de 22,98 kg d’or dans le cadre de la lutte contre la fraude de l’or et de l’acquisition de 34 lots d’équipements de transformation des produits forestiers non ligneux…

Pour Oumarou Barro, secrétaire général du ministère du développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises, ces résultats sont le fruit de l’abnégation au travail accompli par tous les acteurs, malgré les difficultés qui ont pu survenir. Il continue en expliquant que pour cet examen, le taux d’atteinte en termes de cibles se situe à 47%.

« Le cadre sectoriel de dialogue « transformations, industrielles et artisanales » regroupe le ministère en charge de l’industrie, celui en charge de l’énergie des mines et des carrières, et celui en charge de la culture. Quand on regarde le contexte dans lequel ces secteurs évoluent il faut dire que 47% c’est un taux satisfaisant mais comme on le dit toujours, il faut travailler à améliorer ce taux », a-t-il signalé.

Des acquis ont certes été engrangés, mais du travail doit cependant continuer à être fait a rappelé Oumarou Barro . Pour les perspectives, il est question entre autres de la relance de l’usine BRAFASO, la poursuite des travaux de construction des infrastructures du Centre national d’appui à la transformation artisanale du coton et aussi, la préparation de la 17ème édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou…

Saïbata GUIRO (Stagiaire)

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite