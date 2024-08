L’École Supérieure Polytechnique de la Jeunesse (ESUP Jeunesse) : Des résultats exceptionnels au Brevet de Techniciens Supérieurs 2024

publicite

L’École Supérieure Polytechnique de la Jeunesse (ESUP Jeunesse) continue de s’illustrer sur la scène éducative nationale avec des résultats remarquables au Brevet de Techniciens Supérieurs (BTS) 2024 dans les Sciences et Technologies, confirmant ainsi son rôle de leader en matière d’enseignement supérieur au Burkina Faso.

Performances Académiques Impressionnantes

Dans la filière Topographie, l’ESUP Jeunesse se distingue pour la 11ème année consécutive avec 20 étudiants admis sur 25 candidats au niveau national, soit une réussite impressionnante de 80 %. Ce taux démontre l’engagement de l’institution à maintenir des standards académiques élevés.

En Bâtiments et Travaux Publics (BTP), l’école affiche également de solides performances avec 7 candidats admissibles sur 12 au niveau national, plaçant ainsi ESUP Jeunesse en tête des institutions dans cette discipline.

Dans le domaine de l’Électromécanique, l’école ne déçoit pas avec 8 candidats admissibles sur 19. Ces résultats témoignent de la qualité de la formation dispensée et de l’excellence des étudiants d’ESUP Jeunesse.

Une Éducation de Qualité et une Formation de Leaders

Ces résultats exceptionnels reflètent l’engagement d’ESUP Jeunesse à fournir une éducation de qualité et à innover en matière pédagogique. L’institution prépare ses étudiants à devenir des leaders dans leurs domaines respectifs, prêts à contribuer au développement du pays.

Inscriptions Ouvertes pour l’Année Académique 2024-2025

Les inscriptions et réinscriptions pour l’année académique 2024-2025 sont désormais ouvertes à ESUP Jeunesse. Les futurs étudiants sont invités à rejoindre une institution qui prône l’excellence académique et prépare ses étudiants à un avenir brillant.

L’ESUP Jeunesse offre des formations de niveau BTS, Licence et Master dans les filières suivantes :

– Génie civil,

– ⁠Hydraulique,

– ⁠Génie électrique,

– ⁠Mines et carrières,

– ⁠Topographie,

– ⁠Design d’espace.

Pour Plus d’Informations :

– Téléphone : 00226 63 00 30 96

– WhatsApp : 00226 72 80 94 94

– Email : [email protected]

– Site Web : www.esupjeunesse.net](http://www.esupjeunesse.net

