Bobo-Dioulasso : Des journalistes à l’école des communications électroniques et des postes

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a initié un atelier de formation et de sensibilisation des acteurs de médias sur la régulation des secteurs de leur domaine au Burkina Faso. La rencontre s’est étalée sur 48 heures du 1er au 2 août 2024 à Bobo-Dioulasso.

Comme à son habitude, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) tient la promesse chaque année de partager son actualité auprès des Hommes de médias. Cette année également, la tradition a été respectée.

Durant 48 heures, la vingtaine de participants a vu ses capacités renforcées sur non seulement les activités qui prévalent chez la nationale de la régulation des communications électroniques et des postes, mais aussi ses perspectives.

D’ailleurs, Salimata Rouamba, directrice de la régulation des marchés fixes et mobiles a expliqué qu’au regard du rôle crucial de l’ARCEP dans le paysage des communications et des postes, il faille toujours des mises à jour pour faire connaître davantage l’institution.

« Cet atelier a pour but de vous fournir des informations précises et actualisées sur les régularisations en vigueur, et de répondre à vos questions pour que vous puissiez informer et éduquer votre audience de manière juste et claire.

Aussi, de façon pratique au cours de nos 48 heures de travaux, il s’agira de renforcer les compétences et capacité des journalistes, des rédactions en matière de communication électronique et également en matière postale, de disposer des relais au sein des rédactions et enfin de permettre aux journalistes de partager leurs expériences et d’apprendre les uns des autres dans le domaine des communications électroniques et des postes », a-t-elle informé.

A cet effet, une dizaine de communications ont été dispensées aux participants allant des missions, des attributions et le fonctionnement de l’autorité de régulation. « Nous aurons des présentations qui seront faites autour des thèmes. Le premier thème c’est la règlementation, le rôle que l’autorité de régulation joue dans l’écosystème du numérique. Il y aura aussi des présentations sur la qualité des services, nous avons fait des audits dernièrement et nous allons présenter les résultats aux participants.

Ce n’est pas une formation mais c’est vraiment une rencontre pour échanger avec les femmes et les hommes de médias sur ce que nous faisons et aussi profiter de leur expérience dans l’utilisation des services de communication électronique. Pour cela, Nous avons convié aussi les opérateurs qui sont là et pourront répondre à certaines préoccupations qui seront posées », a-t-elle détaillé.

En outre, Frédéric Yaméogo, journaliste au journal le reporter par ailleurs président du réseau des journalistes pour la promotion de l’écosystème numérique a salué l’initiative de l’ARCEP. Il a dit espérer que les participants soient mieux outillés à l’issue des travaux afin de mieux informer les populations.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

