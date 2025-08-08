Une rue au nom de l’ancien international burkinabè Aristide Bancé à Adjamé en Côte d’Ivoire

publicite

L’ancien international burkinabè Aristide Bancé, immortalisé à Adjamé dans la ville d’Abidjan. Dans une publication Facebook, l’ancien attaquant des Etalons a affiché sa fierté pour cet honneur qui lui est fait.

« Il y a quelque temps que j’ai été honoré par la commune d’Adjamé qui m’a vu naître, où une rue a été baptisée en mon nom. Je tiens à travers cette publication à traduire ma gratitude auprès des plus hautes autorités communales. Merci, barka, anitché », a écrit Aristide Bancé sur sa page Facebook.

Aristide Bancé est né à Williamsville, qui relève de la commune d’Adjamé à Abidjan. Bancé a retracé une partie de son parcours qui a commencé dans son pays de naissance et d’adoption en commençant au FC Daoukro. Ce qui l’a conduit au Santos FC à Ouagadougou.

Un globe-trotteur

Par la suite, il a fait le tour de l’Europe et d’Afrique où il a évolué dans une vingtaine de clubs en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, en Belgique, Allemagne, aux Émirats, Afrique du Sud, Égypte, etc. « Mon passage à l’ASEC d’Abidjan restera gravé dans ma mémoire comme l’un de mes meilleurs parcours qui m’a permis de bien préparer la CAN 2017 également, l’un des meilleurs moments de ma vie », a écrit Bancé.

En 2017, Aristide Bancé a brillé avec les Étalons du Burkina Faso en terminant troisième à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2017 au Gabon. Actuellement, Aristide Bancé est à la tête d’un centre de formation en Côte d’Ivoire du nom de Mayence de Williamsville.