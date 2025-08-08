Burkina Faso : Un adolescent interpellé pour injures publiques sur TikTok

publicite

La Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC) a annoncé l’interpellation d’un adolescent de 17 ans pour des faits d’injures publiques commis sur les réseaux sociaux.

L’affaire remonte au 29 juin 2025, lorsqu’une vidéo publiée sur TikTok a suscité une vive indignation. On y voit le jeune S.S. proférer des propos injurieux à l’encontre d’un artiste burkinabè et de sa mère. Devenue virale, la séquence a été largement partagée, amplifiant l’atteinte à la réputation des victimes.

Saisie d’une plainte, la BCLCC a ouvert une enquête qui a rapidement permis d’identifier et d’arrêter le présumé auteur. En garde à vue, le mineur a reconnu les faits, expliquant avoir cherché à gagner en visibilité et à accroître son nombre d’abonnés, sans mesurer la portée juridique et sociale de ses propos.

Le suspect a été déféré devant le procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Ouagadougou I. La BCLCC rappelle que les injures publiques constituent une infraction prévue et sanctionnée par l’article 524-6 du Code pénal burkinabè. Elle appelle les internautes à respecter la dignité d’autrui et à signaler tout contenu offensant via sa plateforme Alerte BCLCC, disponible en ligne et sur application mobile.

