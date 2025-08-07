Algérie : La France durcit les conditions d’obtention de visa

publicite

Les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie traversent une nouvelle zone de turbulences. Paris a annoncé sa volonté de suspendre les accords d’exemption de visa accordés jusqu’ici aux détenteurs de passeports diplomatiques et officiels Algériens. Une décision qui marque un durcissement de la position française face à Alger.

Cette mesure intervient après la détention de deux ressortissants français en Algérie : l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal et le journaliste Christophe Gleizes. Le premier a été condamné à cinq ans de prison ferme pour « atteinte à l’unité nationale » et « outrage à corps constitué », tandis que le second a écopé de sept ans de réclusion pour « apologie du terrorisme » et « possession de publications à visée propagandiste portant atteinte à l’intérêt national ».

Réagissant à ces condamnations, le président Emmanuel Macron a estimé que la France devait « agir avec fermeté et détermination ». Selon lui, le traitement réservé à ces deux personnalités constitue une « atteinte à l’unité nationale », appelant à une réponse politique forte.

Ce nouvel épisode risque d’envenimer davantage des relations bilatérales déjà fragiles, marquées ces dernières années par des différends récurrents autour des questions migratoires, mémorielles et diplomatiques.

Source : Africanews