Guerre en Ukraine : Une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine prévue « dans les prochains jours »

Le Kremlin a annoncé qu’une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump était prévue « dans les prochains jours », marquant la première rencontre entre les deux hommes depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche. L’un des lieux envisagés pour ce sommet bilatéral serait les Émirats Arabes unis, à la suite d’une proposition de la partie américaine.  

Cependant, le Kremlin a exclu pour l’heure une réunion à trois avec le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a pourtant insisté sur l’importance d’une telle rencontre pour l’Ukraine. Vladimir Poutine a déclaré que les « conditions » n’étaient pas encore réunies pour un face-à-face avec Zelensky, rappelant que Moscou ne considérait un tel sommet pertinent qu’en phase finale des négociations de paix.

Cette accélération diplomatique fait suite à la visite de l’émissaire spécial de Donald Trump à Moscou et à un appel téléphonique entre le président américain et Volodymyr Zelensky, auquel ont participé plusieurs dirigeants européens. La rencontre intervient à la veille de l’expiration d’un ultimatum lancé par les États-Unis à la Russie, sommant Moscou de trouver un accord avec l’Ukraine sous peine de sanctions sévères.

Donald Trump a déjà mis sa menace à exécution en annonçant que les droits de douane sur les importations indiennes seraient portés à 50 %, une sanction liée aux achats de pétrole russe par l’Inde.

Malgré ces efforts diplomatiques, rien n’indique que la Russie ait renoncé à ses conditions pour mettre fin au conflit, notamment la cession de plusieurs régions ukrainiennes et l’engagement de l’Ukraine à ne pas adhérer à l’OTAN. Des conditions jugées inacceptables par Kyiv.

De son côté, Volodymyr Zelensky a insisté pour que les Européens soient pleinement inclus dans les négociations, une position qu’il a coordonnée avec le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz. Ce regain d’activité diplomatique soulève la question de la position de l’Europe dans ce conflit et des sanctions à venir.

Source : La presse Ca

