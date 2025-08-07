Deux frères Kafando font un don de forage à l’initiative Faso Mêbo

publicite

L’initiative présidentielle Faso Mêbo a reçu ce 7 août 2025 un soutien de la part de deux frères, Boubacar et Youssouf Kafando. En signe de leur engagement pour le développement du Burkina Faso, les deux frères ont fait don d’un forage, de vingt tonnes de ciment et d’une quantité importante de matériel de construction. Ce geste s’inscrit dans une dynamique de solidarité nationale.

La cérémonie de remise des dons s’est déroulée au siège de l’initiative Faso Mébo, en présence des bénéficiaires et des donateurs. Boubacar Kafando, à la tête de l’Entreprise de Commerce Kafando (ECC-KAF), a expliqué leur démarche. « Nous sommes aujourd’hui à Faso Mêbo pour soutenir l’initiative du président de Faso», a-t-il exprimé.

Il a détaillé l’apport de sa structure et de celui de son jeune frère. « On a réalisé un forage, 20 tonnes de ciment. On a apporté aussi des brouettes et des pelles », a-t-il expliqué. Boubacar Kafando n’a pas manqué de préciser que des huiles pour les moules font partis de leur contribution.

Le second codonateur, Youssouf Kafando, directeur de l’Entreprise de Réhabilitation et de Travaux Publics (ERTP), a souligné l’importance de ce soutien. « Nous avons apporté notre modeste contribution de ciment pour accompagner Faso Mêbo» a-t-il répété.

Il a salué l’action de l’initiative présidentielle. Pour les deux frères, il était important d’apporter leur pierre à l’édifice. Ils considèrent que les efforts de l’État doivent être épaulés par le secteur privé.

L’impact de ces dons est significatif pour les donateurs. Le forage en cours d’installation garantira un approvisionnement en eau pour les activités de l’initiative, tandis que les vingt tonnes de ciment permettront la réalisation de nombreux projets d’infrastructure. Le matériel comme les brouettes et les pelles facilitera le travail des équipes sur le terrain.

L’entreprise de Boubacar Kafando, l’ECC-KAF, est spécialisée dans le commerce et la fourniture de matériaux de construction. Quant à celle de Youssouf Kafando, l’ERTP, elle intervient dans le domaine du BTP (Bâtiment et Travaux Publics), incluant la réhabilitation et les travaux publics.

