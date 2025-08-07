Les institutions du Burkina Faso font un don de 17 tonnes de ciment à l’initiative Faso Mêbo

Les présidents des institutions du Burkina Faso ont uni leurs efforts pour apporter une contribution de 17 tonnes de ciment à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, le 7 août 2025. Ce geste, qualifié de «modeste contribution», vise à montrer l’exemple à suivre pour l’ensemble des citoyens burkinabè.

Lors de la cérémonie de remise du don, le Dr Paco Sérémé, président de l’Académie Nationale des Sciences, des Arts et des Lettres, a pris la parole au nom des présidents des institutions pour expliquer la motivation derrière cette démarche.

«C’est une initiative que nous avons jugée, effectivement, noble, qui aurait dû intervenir depuis longtemps. Et on ne pouvait pas être en reste», a-t-il laissé entendre. le Dr Paco Sérémé a souligné que cette action collective avait pour but de soutenir une œuvre qui va contribuer à assainir le cadre de vie des population.

Le don de ciment, dont le poids total s’élève à 17 tonnes, est un soutien matériel direct à cette initiative de développement. Le Dr Sérémé a précisé que le montant du don a permis l’acquisition de cette quantité de ciment, qui est destinée à aider à la réalisation des objectifs de l’initiative Faso Mêbo.

Au-delà de la contribution financière, ce geste revêt une importance symbolique. En tant qu’institutions, les présidents estiment qu’il est de leur devoir de montrer l’exemple. «En tant qu’institution, effectivement, nous devons donner l’exemple dans le pays», a déclaré le Dr Sérémé.

Il espère que leur engagement motivera d’autres citoyens et entités à s’impliquer. «En voyant l’Académie, effectivement, s’impliquer, ça peut motiver d’autres personnes parce que ça fait fi de toutes considérations autres que vraiment le développement de notre pays», confie-t-il.

