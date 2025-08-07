Le Directeur Général de la Police Nationale prend langue avec le Chef d’Etat-Major de la Gendarmerie Nationale et le Commandant de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers

Dans la matinée de ce jeudi 07 juillet 2025, le Directeur Général de la Police Nationale (DGPN), l’Inspecteur Général de Police Thierry Dofizouho TUINA, a effectué des visites de courtoisie au Chef d’Etat-Major de la Gendarmerie Nationale (CEMGN) et au Commandant de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers (BNSP).

Inscrites dans le cadre d’une tournée de prise de contact, ces visites ont eu pour objet de prendre langue avec les premiers responsables de ces institutions afin d’établir des prémices d’une bonne collaboration, et avec pour leitmotiv les remerciements et les reconnaissances de leurs accompagnements en faveur de la Police Nationale.

Saluant cette démarche du DGPN, le CEMGN, le Lieutenant-Colonel Kouagri NATAMA, s’est dit réjoui de ce qu’elle assoit le socle de départ pour une collaboration fructueuse entre les deux institutions et une sécurité intérieure optimale.

Le Commandant BNSP, le Colonel Daba NAON, a embouché la même trompette tout en indiquant que son institution est disponible et ouverte à la Police Nationale, voyant dans le contexte sécuritaire que connait le Burkina Faso une opportunité de solidarité, de collaboration et de construction d’une architecture de sécurité plus forte.

Il est à noter que ces visites ont également été l’occasion, et en vertu du caractère transversal de la menace sécuritaire, de promouvoir une intelligence et une interopérabilité entre les Forces de Sécurité Intérieure. A cet effet, plusieurs projets d’ordre opérationnel et technique ont été mis sur pied pour une approche coopérative et multidimensionnelle des réponses sécuritaires surtout dans ce contexte de lutte contre le terrorisme.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police Nationale