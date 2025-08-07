Communiqué | Top 3 mondial en robotique : Le Burkina Faso crée la surprise

PROGRAMMING SCHOOL (Pschool) a organisé cette année la phase nationale de la compétition internationale Robotics For Good Youth Challenge au Burkina Faso. Cette première étape a permis d’identifier et de sélectionner les élèves les plus prometteurs autour d’un défi technologique de grande envergure.

Le thème de l’édition 2025 portait sur le changement climatique. Les participants devaient concevoir, assembler et programmer des robots capables de localiser et de secourir des victimes lors de sinistres, notamment en cas de catastrophes naturelles telles que les inondations, incendies ou glissements de terrain.

Les lauréats de la phase nationale ont ensuite été encadrés par Pschool pour représenter fièrement le Burkina Faso à la finale internationale à Genève, aux côtés d’équipes venues de plusieurs pays.

Grâce à l’accompagnement de qualité et à l’engagement, la créativité et la dévotion des élèves, le Burkina Faso a décroché la 3ᵉ place mondiale, juste derrière la Corée du Sud et le Brésil.

🎉 Une performance remarquable qui met en lumière le potentiel de la jeunesse burkinabè et l’importance de la formation technologique.

📍Rendez-vous à la compétition nationale 2026

❤️ Invitation

