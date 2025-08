Le Directeur Général de la Police Nationale rend visite au Chef d’Etat-Major Général des Armées 

publicite

Dans la matinée de ce mercredi 06 août 2025, le Directeur Général de la Police Nationale (DGPN), l’Inspecteur Général de Police Thierry Dofizouho TUINA, a effectué une visite de courtoisie au Chef d’Etat-Major Général des Armées (CEMGA), le Général de Brigade Moussa DIALLO.

Au cours de cette visite, le patron de la Police Nationale Burkinabè a dit être venu présenter ses civilités au CEMGA, quarante-huit heures après sa prise de fonction.

Déclinant l’objet de sa visite, le DGPN a laissé entendre qu’il venait exprimer ses remerciements au CEMGA pour ses marques de considération depuis sa prise de fonction et lui témoigner les reconnaissances de l’institution policière pour tous les soutiens dont elle bénéficie dans le cadre de l’appui qu’apporte l’Armée burkinabè à la Police Nationale.

Evoquant le contexte sécuritaire, le DGPN a saisi l’occasion pour solliciter, de plus belle, l’accompagnement du CEMGA en faveur des troupes déployées sur le théâtre des opérations.

Après une description sommaire de la configuration sécuritaire, le Général DIALLO a, pour sa part, rassuré le DGPN de son appui constant et sans faille pour les unités combattantes.

Il a, à l’occasion, réitéré ses félicitations et sa reconnaissance à l’ensemble de ces unités, notamment pour leurs apports dans le cadre de la reconquête du territoire national. « Nous allons nous épauler pour parvenir à bout du terrorisme », a-t-il ajouté.

Tout en rassurant sur des lueurs d’espoir pour la victoire sur l’ennemi, le Chef d’Etat-Major Général des Armées et le Directeur Général de la Police Nationale ont jeté les bases de communes actions tant stratégiques qu’opérationnelles pour une synergie d’actions plus intégrée et plus efficace.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police Nationale