Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB) : Les missions et la vision présentées au monde de la communication burkinabè

La communication inaugurale, dans le cadre de l’atelier d’information au profit des journalistes, communicateurs et influenceurs, a porté sur la présentation générale du Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB). La communicatrice, Jacinthe Anaïs Myriam Tapsoba, Directrice de la planification et du suivi évaluation du BN-GPB, a présenté l’entité à travers ses missions, sa vision et le dispositif institutionnel.

Le Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB) a été présenté comme un organisme de développement à statut particulier rattaché au Président du Faso, créé en 2024.

Le BN-GPB, selon Jacinthe Anaïs Myriam Tapsoba, la Directrice de la planification et du suivi évaluation du BN-GPB, a pour missions de contribuer à l’édification, à la conception et au suivi de la réalisation de projets socio-économiques au profit des populations, de promouvoir et de gérer les projets de partenariat public-privé au Burkina Faso.

Elle a aussi fait comprendre que le BN-GPB peut identifier, concevoir, exécuter et assurer le suivi des projets stratégiques à lui confiés par le Président du Faso. Le BN-GPB, a-t-elle également dit, supervise la mise en œuvre coordonnée des grands projets avec les différents départements ministériels concernés et les services techniques des collectivités territoriales impliquées.

Ses domaines d’intervention, a-t-elle poursuivi, concernent les transports, les infrastructures et l’habitat ; le développement rural à travers l’agriculture, l’élevage, l’eau et l’environnement ; les mines et carrières et l’énergie.

La vision, a en outre fait savoir la Directrice de la planification et du suivi évaluation, c’est de faire du BN-GPB, à l’horizon 2029, une structure stratégique dans l’attractivité des investissements directs étrangers pour la réalisation accélérée des projets structurants dans les secteurs porteurs de l’économie afin de garantir la souveraineté politique et économique du Burkina Faso.

Six initiatives présidentielles

Jacinthe Anaïs Myriam Tapsoba a informé du dispositif institutionnel du BN-GPB à savoir, un Comité de pilotage, une cellule nationale de coordination et des points focaux ministériels. Les initiatives présidentielles, a-t-elle précisé, sont l’émanation de la vision du Chef de l’Etat, traduites sous forme de projets socio-économiques au profit des populations et logées au BN-GPB pour une mise en œuvre accélérée.

« Elles sont au nombre de six (6). Il s’agit de l’Initiative présidentielle pour la relève sportive (IP-RELIS), de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité (IPEQ), de l’Initiative présidentielle pour la santé (IPS), de l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire (IP-P3A), de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire (IPDC) et de l’Initiative présidentielle ‘’Faso Mêbo’’ », a-t-elle cité.

Selon la communicatrice, ces initiatives présidentielles sont alimentées, en terme de financement, par le budget de l’Etat, le Partenariat public-privé (PPP) et la contribution de la communauté. « Les Initiatives présidentielles sont adoptées par décrets présidentiels en Conseil des ministres », a-t-elle en somme déclaré.

