CHAN 2024 : Les Étalons s’imposent face à la République centrafricaine et sauve l’honneur

Les Étalons locaux du Burkina Faso ont affronté les Fauves du Bas-Oubangui de la République centrafricaine (RCA) ce mercredi 6 août 2025. Avec l’objectif clair de remporter les trois points pour rester dans la compétition, les hommes de Issa Balboné ont offert une belle démonstration en s’imposant sur le score de 4 buts à 2.

Le match avait pourtant mal débuté. Les Étalons ont ouvert le score, mais ont été rattrapés seulement quatre minutes plus tard sur un coup franc bien placé. Le jeu s’est alors intensifié, mais les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score d’égalité (1-1).

Au retour de la mi-temps, les ambitions burkinabè ont pris de l’ampleur. Le match a véritablement basculé à la 61e minute, suite à une faute du gardien adverse qui a conduit à un penalty. Le Burkina Faso a ainsi repris l’avantage (2-1). Les Étalons ont ensuite creusé l’écart avec un troisième but, également sur penalty, après une faute dans la surface de réparation adverse.

La victoire se dessinait, et Abdoul Karim Baguian a offert une sécurité supplémentaire aux hommes d’Issa Balboné en marquant le quatrième but à la 84e minute. Les Centrafricains ont cependant marqué un but en toute fin de match, fixant le score final à 4-2.

