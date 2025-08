CHAN 2024 Burkina Faso VS Centrafrique : « Les joueurs ont promis de relever le défi », selon Issa Balboné

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les Etalons locaux du Burkina Faso affrontent leurs homologues Fauves du Bas-Oubangui le 6 Août 2025 pour la deuxième rencontre des matchs de poule du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2025. Après la défaite face à la Tanzanie, les Poulains de Issa Balboné entendent se relancer dans la compétition face à la Centrafrique.

En conférence de presse ce mardi 5 Août 2025, Issa Balboné, le sélectionneur est revenu sur la défaite des Étalons locaux en match d’ouverture face au pays organisateur la Tanzanie. Il attribue les raisons de cette défaite à la fatigue cumulée pendant le voyage.

« C’est un manque de fraicheur physique parce qu’on a fait un voyage vraiment pénible. On a quitté le Maroc, on est arrivé à Ouagadougou à 2h moins. On reprend le même vol à 9h parce qu’on devait être à l’aéroport à 6 heures du matin pour rallier la Tanzanie. On arrive à 3 heures du matin », explique Issa Balboné l’air toujours marqué par ce voyage.

Après ces difficultés, l’encadrement technique et les joueurs ont dû faire face aux procédures administratives. « A 10 heures, on nous réveille pour vérification de passeports.

A 18 heures, on a le shooting. A 21 heures, l’arbitrage vient perturber notre sommeil. Les enfants n’ont pas pu récupérer. Et voilà ce qu’à donner », regrette Issa Balboné d’un ton calme.

Pas de blessé dans l’écurie

Pour l’opposition face aux fauves de Bas-Oubangui, Issa Balboné est confiant. Les joueurs semblent avoir suffisamment récupéré, selon ses propos. « Nous n’avons personne à l’infirmerie. Tous les garçons sont là.

Ils sont bien portants. Ils sont bien motivés. Ils savent ce qu’ils ont fait au premier match. Ils ont promis vraiment de relever le défi, cela signifie gagner le prochain match pour être dans la compétition », assure le sélectionneur de l’équipe locale du Burkina Faso.

Une défaite est à éviter pour ne manquer les quarts de finale. Il en est conscient : « Nous sommes conscients et confiants que nous avons notre mot à dire dans cette compétition ». Les Étalons doivent éviter une défaite de plus dans la compétition.

Issa Balboné rappelle que malgré cette défaite, les Étalons locaux ont leur destin en main. Ils doivent se relancer ce 6 Août 2025 face à la Centrafrique à 14h temps universel à Dar Es Salam.

Dans ce groupe à cinq (Burkina Faso, Tanzanie, Centrafrique, Madagascar, Mauritanie), les deux premiers sont qualifiés directement pour les quarts de finale tandis que le troisième pourrait être repêché. Le CHAN est une compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats de leur pays.