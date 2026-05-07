Sécurité routière : La jeunesse burkinabè s’engage aux côtés de la Brigade Laabal

Dans un élan de patriotisme et de civisme, des jeunes ont récemment rejoint la Brigade Laabal pour promouvoir le port du casque. Ce geste, qualifié de message fort, illustre l’émergence d’une « jeunesse consciente » qui refuse de sacrifier l’avenir du pays par négligence.

En se proclamant « ambassadeurs du casque », ces jeunes s’engagent à diffuser des valeurs de responsabilité dans leurs quartiers et établissements, affirmant que le respect des règles sauve des vies.

Les responsables de la Brigade ont rappelé que le port du casque est une obligation légale pour tout conducteur ou passager, conformément aux décrets en vigueur. Face à l’incivisme, les sanctions annoncées sont fermes.

En cas d’infraction, la motocyclette est immobilisée et le contrevenant doit obligatoirement présenter un casque neuf avec son reçu d’achat pour la récupérer. À cette mesure s’ajoute une amende forfaitaire.

L’originalité de l’approche réside également dans l’imposition de travaux d’intérêt commun. Avant toute restitution, les fautifs doivent participer à l’embellissement de la cité par le balayage, le curage des caniveaux ou des travaux de pavage.

Pour la Brigade Laabal, ces sanctions visent à restaurer l’autorité de l’État et à bâtir un Burkina Faso plus fort avec des citoyens responsables.