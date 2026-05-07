Communiqué | Recrutement exceptionnel de profils qualifiés de L’ONEA: 142 postes à pourvoir

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Dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) et de la mise en œuvre de ses orientations stratégiques, notamment en matière de gestion des Adductions d’Eau Potable Simplifiées (AEPS), le Cabinet Perceptis Sarl lance, pour le compte de l’ONEA, un recrutement exceptionnel de profils qualifiés en vue de mettre à la disposition de l’ONEA un personnel immédiatement opérationnel, capable de répondre aux exigences techniques, commerciales et de terrain liées aux missions de service public de l’eau et de l’assainissement.

AVIS_DE_RECRUTEMENT_EXCEPTIONNEL_2026_ONEA_VF
     
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