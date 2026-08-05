Communiqué | Orange Burkina lance un appel à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’une agence de gestion de camion podium
Orange Burkina lance un appel à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’une agence spécialisée dans la gestion de camion podium.
Les agences intéressées sont invitées à soumettre leur dossier de candidature conformément aux conditions définies par Orange Burkina Faso.
📅 Les candidatures sont ouvertes dès maintenant.
📲 Scannez le QR Code figurant sur l’affiche ou déposez votre candidature via le lien suivant :
https://www.orange.bf/fr/recrutement/recrutement-gestion-camion.html