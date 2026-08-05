66e anniversaire de l’indépendance : Le Capitaine Ibrahim Traoré appelle les Burkinabè à s’approprier les idéaux de la Révolution progressiste populaire

À l’occasion de la commémoration du 66e anniversaire de la proclamation de l’indépendance du Burkina Faso, célébrée ce mercredi 5 août 2026, le Président du Faso, le Camarade Capitaine Ibrahim Traoré, a rendu hommage aux devanciers de la Nation et aux Forces combattantes. Dans son message, il a invité les Burkinabè à s’engager davantage dans la construction d’un Burkina Faso « véritablement libre, indépendant et souverain ».

À l’occasion de la journée de commémoration et de recueillement marquant le 66e anniversaire de la proclamation de l’indépendance du Burkina Faso, le Président du Faso, le Camarade Capitaine Ibrahim Traoré, s’est adressé au peuple burkinabè à travers un message consacré aux idéaux de souveraineté, de patriotisme et de développement endogène.

Le Chef de l’État a rappelé que le 5 août constitue une date de mémoire nationale, tout en estimant que les espoirs nés de l’accession du pays à l’indépendance ont été contrariés par « des manœuvres persistantes de domination et de prédation » ayant, maintenu les populations dans la pauvreté et la précarité.

Le Président du Faso a rendu un hommage aux figures historiques qui, « ont bravé le diktat du néocolonialisme » et consenti le sacrifice suprême pour la défense de la patrie.

Évoquant le contexte sécuritaire, le Camarade Ibrahim Traoré a salué la détermination des Forces combattantes engagées dans la reconquête du territoire national et la défense de la souveraineté du Burkina Faso.

« Aujourd’hui, cette date nous rappelle notre rôle et notre devoir collectif à nous engager fermement dans la construction d’un Burkina Faso nouveau, digne, véritablement libre, indépendant et souverain », a-t-il déclaré.

Le Chef de l’État a, par ailleurs, invité l’ensemble des Burkinabè à s’approprier les idéaux de la Révolution progressiste populaire, comme « une véritable boussole pour un développement endogène et une indépendance réelle » au service d’une nation forte et prospère.