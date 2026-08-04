Nigeria : Le président Bola Tinubu accorde des hausses de salaire allant jusqu’à 80 % aux militaires

Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a approuvé une importante revalorisation salariale en faveur des forces armées. Selon un communiqué publié le mardi 4 août 2026 par son conseiller spécial chargé de l’information et de la stratégie, Bayo Onanuga, près de 250 000 militaires bénéficieront d’augmentations de salaire comprises entre 30 % et 80 %, à compter du 1er septembre 2026, rapporte PM news Nigeria.

D’après le communiqué, les officiers généraux, du général de brigade au général, verront leur rémunération augmenter de 30 %. Les militaires ayant le grade de colonel à adjudant bénéficieront d’une hausse de 50 %, tandis que les soldats allant du soldat de deuxième classe au sergent-chef profiteront d’une augmentation de 80 %.

Cette mesure fera passer la masse salariale annuelle des forces armées nigérianes de 660 milliards à 924 milliards de nairas, traduisant la volonté des autorités de renforcer le soutien accordé aux militaires.

Le président Tinubu a justifié cette décision par les sacrifices consentis quotidiennement par les forces armées dans la lutte contre le terrorisme, le banditisme et les enlèvements qui continuent de menacer plusieurs régions du Nigeria.

« Les hommes et les femmes qui assurent notre sécurité méritent d’être soutenus et reconnus pour leur engagement au service de la nation », a déclaré le chef de l’État, réaffirmant l’engagement de son gouvernement à améliorer les conditions de vie des militaires.

Le président nigérian a également assuré que son administration poursuivra les efforts de modernisation des forces armées en renforçant leurs capacités opérationnelles grâce à l’acquisition d’équipements, d’armes et de technologies adaptés aux défis sécuritaires.

Estimant que « aucune nation ne peut atteindre la grandeur sans sécurité », Bola Tinubu a réaffirmé sa détermination à mobiliser les moyens nécessaires pour combattre le terrorisme, le banditisme et toutes les menaces pesant sur la stabilité du pays, tout en invitant les militaires à considérer cette revalorisation salariale comme un témoignage de la reconnaissance de la nation envers leur engagement.