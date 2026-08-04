Coupe du monde 2026 : Des villes hôtes américaines réclament des millions de dollars à la FIFA

Plusieurs villes américaines ayant accueilli des rencontres de la Coupe du monde 2026 réclament le versement de fonds que la FIFA leur aurait promis avant le tournoi. Selon The Athletic, les onze villes concernées affirment ne pas avoir reçu la contribution financière annoncée par le président de la FIFA, Gianni Infantino.

D’après le média américain, chaque ville hôte devait bénéficier d’une « contribution à l’héritage » d’un million de dollars, destinée à soutenir des projets locaux liés au développement du football et aux retombées de la compétition. Or, plusieurs semaines après la fin du Mondial, ces paiements n’auraient toujours pas été effectués.

L’origine de cette promesse remonterait à la Coupe du monde des clubs 2025, au cours de laquelle la FIFA avait évoqué un dispositif similaire. Les villes américaines avaient alors demandé si cette aide serait également accordée dans le cadre de la Coupe du monde 2026. Si Gianni Infantino aurait donné son accord, aucun engagement public n’a toutefois été annoncé par l’instance mondiale.

Face à cette situation, les responsables des comités d’organisation de Seattle, San Francisco, Los Angeles, Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta, Philadelphie, New York, Miami et Boston ont exprimé leur inquiétude et attendent des clarifications de la FIFA sur le calendrier des versements.

Les 11 millions de dollars réclamés représentent une somme modeste au regard des recettes générées par la compétition. La Coupe du monde 2026 aurait rapporté près de 15 milliards de dollars à la FIFA, tandis que les villes hôtes ont largement contribué à l’organisation de l’événement en mobilisant des investissements publics et des ressources logistiques.

Cette affaire intervient dans un contexte où la gouvernance financière de la FIFA fait l’objet de plusieurs débats, notamment autour de ses projets de développement et de la répartition des revenus issus de ses grandes compétitions.