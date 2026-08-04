4 août : Le MPFA-BF appelle à poursuivre l’idéal révolutionnaire au service du Burkina et de l’AES

Ceci est le message du Mouvement patriotique le Faso d’Abord – Burkina Faso (MPFA-BF) à l’occasion de la commémoration du 4 août intitulé « Poursuivre l’idéal révolutionnaire au service de la Patrie, de l’AES et de l’Afrique ».

En cette date historique du 4 août, le Mouvement Patriotique Le Faso d’Abord – Burkina Faso (MPFA-BF) s’incline avec un profond respect devant la mémoire des pionniers de la Révolution démocratique et populaire, conduits par le camarade Capitaine Thomas Isidore Noël SANKARA, dont la vision continue d’inspirer les peuples africains en quête de dignité, d’indépendance réelle, de justice, de souveraineté et de progrès.

Le 4 août n’est pas seulement une page glorieuse de notre histoire. Il est un appel permanent à la responsabilité collective, au courage patriotique, à la discipline citoyenne et à l’engagement patriotique. Il rappelle que la véritable liberté ne se proclame pas : elle se construit par le travail acharné, le sacrifice suprême, l’intégrité patriotique et l’unité nationale des filles et des fils.

Aujourd’hui, sous le leadership du camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso , Chef de l’Etat , Chef suprême des armées et président en exercice de la confédération des États du Sahel AES, le Burkina Faso et la confédération des États du Sahel poursuivent une dynamique de reconquête de sa souveraineté politique, économique, sécuritaire et culturelle.

Cette orientation traduit la volonté légitime de nos peuples de bâtir un État plus fort, plus souverain, plus juste et davantage maître de son destin, dans un contexte marqué par de nombreux défis aussi dans la dynamique de la révolution progressiste populaire (RPP).

Le MPFA-BF réaffirme que la révolution progressiste populaire ne constitue pas uniquement un héritage historique ou politique ; elle est avant tout une exigence quotidienne de transformation des mentalités, de promotion de la bonne gouvernance, de promotion du patriotisme, de valorisation des ressources nationales, de défense de l’intérêt général et de mobilisation permanente des forces vives de la Nation.

Notre devoir historique est de contribuer à l’émergence d’un Burkina Faso et d’une confédération des États du Sahel où chaque citoyen devient un acteur conscient du développement et du patriotisme, où la jeunesse retrouve confiance en son avenir, où les femmes participent pleinement à la construction nationale, où les Forces de Défense et de Sécurité ainsi que les Volontaires pour la Défense de la Patrie bénéficient du soutien indéfectible de toute la population.

Le MPFA-BF exprime également son soutien à la dynamique d’intégration portée par la Confédération des États du Sahel (AES) sous le leadership du camarade président du Faso. Cette coopération constitue une opportunité historique pour consolider une solidarité stratégique fondée sur la sécurité collective, l’intégration économique et monétaire, la souveraineté des États et le développement endogène au bénéfice des peuples sahéliens et d’Afrique.

Au-delà des frontières du Sahel, nous adressons un message patriotique et fraternel à l’ensemble des peuples africains et de la diaspora : le destin de l’Afrique repose sur notre capacité à renforcer notre unité, à promouvoir des institutions fortes, à valoriser nos cultures, à investir dans la connaissance, la science, l’innovation et la formation d’une jeunesse consciente de ses responsabilités historiques.

En ce jour mémorable, le Mouvement Patriotique Le Faso d’Abord – Burkina Faso (MPFA-BF) appelle tous les Burkinabè et les populations de la confédération des États du Sahel, sans distinction, à faire prévaloir l’intérêt supérieur de la Patrie sur les intérêts particuliers ou individuels, à préserver la cohésion sociale, à cultiver le patriotisme, le civisme, à défendre les valeurs de probité, de solidarité et de travail, et à participer activement à la construction d’un Burkina Faso libre, prospère et respecté.

Que l’esprit du 4 août continue d’inspirer chaque génération afin que le Burkina Faso demeure une terre de courage, de patriotisme actif, de résilience, d’espérance et d’innovation au service du Burkina Faso et de l’Afrique toute entière.

Peuples patriotes et révolutionnaires du Sahel et d’Afrique, unis et solidaires, nous vaincrons.

Vive le Burkina Faso libre, souverain et indépendant !

Vive la Confédération des États du Sahel AES !

Vive l’unité et la renaissance de l’Afrique !

La patrie ou la mort, nous vaincrons ✊🏿

Ouagadougou le 4 Août 2026

Service de communication du Mouvement Patriotique Le Faso d’Abord – Burkina Faso (MPFA-BF)

Patriotisme – Unité – Souveraineté