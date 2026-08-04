Mercato : Le gardien cap-verdien Vozinha s’engage officiellement avec Colo-Colo jusqu’en 2027

Agent - B24 Envoyer un courriel il y a 1 minute
0 Temps de lecture 1 minute

C’est désormais officiel. Le gardien international cap-verdien Vozinha poursuivra sa carrière au Chili. Le club de Colo-Colo a annoncé, ce lundi 3 août 2026, la signature du portier de 40 ans pour un contrat de 18 mois, qui le lie au club jusqu’à la fin de l’année 2027.

Libre depuis son départ du GD Chaves, en deuxième division portugaise, Vozinha était annoncé avec insistance du côté de la Renaissance Sportive de Berkane. Le vétéran a finalement choisi de relever un nouveau défi en Amérique du Sud en rejoignant le club le plus titré du football chilien.

Le gardien international cap-verdien Vozinha poursuivra sa carrière au Chili
Le gardien international cap-verdien Vozinha poursuivra sa carrière au Chili

L’officialisation a été faite sur les réseaux sociaux de Colo-Colo, où le club a publié des photos de la signature du contrat aux côtés de son président, Aníbal Mosa, accompagnées d’un message de bienvenue adressé à sa nouvelle recrue.

Lire également 👉Mercato : Après avoir marqué le Mondial 2026, le gardien cap-verdien Vozinha rejoint Colo Colo

De son vrai nom Josimar José Évora Dias, Vozinha arrive au Chili porté par ses performances remarquées avec la sélection du Cap-Vert lors de la Coupe du monde 2026. Le gardien a largement contribué au parcours historique des Requins Bleus durant la compétition, attirant l’attention de plusieurs clubs.

Le gardien international cap-verdien Vozinha poursuivra sa carrière au Chili

Avec son expérience et son leadership, Colo-Colo espère renforcer son dernier rempart pour les échéances nationales et continentales. Le gardien est désormais attendu à l’entraînement afin d’intégrer rapidement le groupe et de préparer ses débuts sous les couleurs du club chilien.

 
     
Agent - B24 Envoyer un courriel il y a 1 minute
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Agent - B24

Agent - B24

Articles similaires

Après Vozinha, Bubista rejoint aussi le Maroc : L’ancien sélectionneur du Cap-Vert nommé entraîneur de la RS Berkane

il y a 27 secondes

Cuba : Une sixième panne nationale plonge de nouveau l’île dans le noir

il y a 55 secondes

États-Unis : Une caution pouvant atteindre 20 000 dollars désormais exigée pour certains demandeurs de visa de 30 pays africains

il y a 2 heures

Guinée : L’armée rassure après le départ en congé de Mamadi Doumbouya et réaffirme sa loyauté

il y a 3 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page