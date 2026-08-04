Mercato : Le gardien cap-verdien Vozinha s’engage officiellement avec Colo-Colo jusqu’en 2027

C’est désormais officiel. Le gardien international cap-verdien Vozinha poursuivra sa carrière au Chili. Le club de Colo-Colo a annoncé, ce lundi 3 août 2026, la signature du portier de 40 ans pour un contrat de 18 mois, qui le lie au club jusqu’à la fin de l’année 2027.

Libre depuis son départ du GD Chaves, en deuxième division portugaise, Vozinha était annoncé avec insistance du côté de la Renaissance Sportive de Berkane. Le vétéran a finalement choisi de relever un nouveau défi en Amérique du Sud en rejoignant le club le plus titré du football chilien.

L’officialisation a été faite sur les réseaux sociaux de Colo-Colo, où le club a publié des photos de la signature du contrat aux côtés de son président, Aníbal Mosa, accompagnées d’un message de bienvenue adressé à sa nouvelle recrue.

De son vrai nom Josimar José Évora Dias, Vozinha arrive au Chili porté par ses performances remarquées avec la sélection du Cap-Vert lors de la Coupe du monde 2026. Le gardien a largement contribué au parcours historique des Requins Bleus durant la compétition, attirant l’attention de plusieurs clubs.

Avec son expérience et son leadership, Colo-Colo espère renforcer son dernier rempart pour les échéances nationales et continentales. Le gardien est désormais attendu à l’entraînement afin d’intégrer rapidement le groupe et de préparer ses débuts sous les couleurs du club chilien.