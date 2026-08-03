SOSUCO : La société retrouve progressivement son lustre d’antan… grâce à l’ingéniosité des techniciens (Ministre)

La Société Sucrière de la Comoé (SOSUCO) a accueilli le samedi 1er août 2026, à Banfora, le Camarade ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge Gnaniodem PODA. Une société reprise par l’État au regard de son caractère très stratégique sur le plan économique et social.

L’objectif de la présence du Camarade ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge Gnaniodem PODA, a été de voir la manière dont les équipes préparent la campagne prochaine.

Car, il s’agit actuellement d’une période inter-campagne, au cours de laquelle les machines sont en arrêt et font l’objet d’entretien profond à tous les niveaux.

Le Camarade PODA a salué l’ingéniosité des techniciens qui, pour la première fois, ont eux-mêmes fabriqué et réparé certains équipements qui étaient en panne, sans avoir recours à une expertise extérieure.

Selon ses dires, progressivement, la société est en train de sortir de sa zone de turbulence pour devenir vraiment une société qui contribue réellement à satisfaire les besoins nationaux en sucre, en augmentant sa capacité de production par tous les équipements qui sont en train d’être mis en place.

Le Camarade ministre a informé qu’il y a des projets de réhabilitation d’équipements qui sont prévus, aussi d’achat de nouvelles lignes pour renforcer les capacités de la SOSUCO. Aussi, des instructions ont-elles été données par les plus hautes autorités pour que l’unité renforce sa production agricole en expérimentant cette année la culture pluviale de la canne à sucre. A cet effet, le Camarade ministre PODA a eu le plaisir de visiter un champ déjà en expérimentation.

Il a, par ailleurs, donné des instructions pour relever le niveau de la production à travers l’introduction de certaines innovations. Cela afin qu’il y ait des quantités beaucoup plus élevées de cannes qui viendront booster aussi les quantités produites de sucre pour satisfaire davantage les besoins des Burkinabè.

Le MICA a également encouragé l’équipe de la SOSUCO et souhaité que la cadence soit accélérée, pour que tout soit prêt au moment du démarrage de l’usine. Les travailleurs sont des serviteurs du peuple. Ils sont donc exhortés à redoubler d’effort pour que la SOSUCO retrouve tout sa fierté d’antan, a-t-il soutenu.

Source : DCRP/MICA