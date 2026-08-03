Elon Musk perd près de la moitié de sa fortune en six semaines, mais reste l’homme le plus riche du monde

La fortune d’Elon Musk a connu une chute spectaculaire en l’espace de six semaines. Estimée à plus de 1 330 milliards de dollars en juin 2026, elle s’établit désormais à environ 684 milliards de dollars, soit une perte de près de 650 milliards de dollars. Malgré cette correction historique, le patron de Tesla et de SpaceX conserve sa place de première fortune mondiale, rapporte le média C News.

Cette baisse s’explique principalement par le recul de la valorisation boursière de ses deux principales entreprises. Après une envolée liée à l’introduction en Bourse de SpaceX sur le Nasdaq, les marchés ont procédé à un réajustement qui a entraîné un repli important de l’action du groupe. Cette correction a mécaniquement réduit la valeur des participations détenues par Elon Musk.

Le constructeur automobile Tesla a également contribué à cette baisse. Après avoir atteint des niveaux records à la fin de l’année 2025, le titre de l’entreprise a perdu une part significative de sa valeur, amputant davantage le patrimoine de son principal actionnaire.

La fortune d’Elon Musk repose essentiellement sur ses participations dans ses entreprises. Il détient environ 40 % de SpaceX, désormais fusionnée avec sa société d’intelligence artificielle xAI, qui constitue aujourd’hui la principale source de sa richesse.

Le milliardaire possède également entre 11 % et 12 % du capital de Tesla. Les fluctuations des cours de ces deux sociétés influencent donc directement l’évolution de son patrimoine.

À ces actifs s’ajoutent ses participations dans X (anciennement Twitter), Neuralink et The Boring Company, dont la contribution à sa fortune demeure toutefois plus limitée.

Malgré cette perte spectaculaire, Elon Musk conserve une avance considérable sur les autres grandes fortunes mondiales. Selon le Bloomberg Billionaires Index, son patrimoine reste supérieur à la fortune cumulée de Larry Page, cofondateur de Google, et de Jeff Bezos, fondateur d’Amazon.

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Le classement des plus grandes fortunes mondiales demeure largement dominé par les dirigeants des grandes entreprises technologiques, parmi lesquels figurent également Mark Zuckerberg (Meta) et Jensen Huang (Nvidia).

Cette fortune reste cependant essentiellement théorique. Elle est calculée sur la base de la valorisation boursière des participations détenues par Elon Musk et peut varier fortement au gré des fluctuations des marchés. Une vente massive de ses actions entraînerait une baisse de leur valeur, réduisant ainsi le montant réel qu’il pourrait effectivement percevoir.