Ceinture verte de Tanghin : Le Groupe Hage renforce son engagement écologique

Le Groupe Hage a organisé, le samedi 1er août 2026, une journée de reboisement sur le site de la ceinture verte de Tanghin, à Ouagadougou. Cette initiative citoyenne s’inscrit dans une dynamique de préservation de l’environnement et de lutte contre la désertification, tout en contribuant au renforcement du couvert végétal et à la promotion d’un cadre de vie plus sain.

Planter des arbres aujourd’hui pour préserver le Burkina Faso de demain, c’est le pari que poursuit le Groupe Hage qui, fidèle à son engagement en faveur du développement durable, a organisé, le samedi 1er août 2026, une vaste journée de reboisement sur le site de la ceinture verte de Tanghin, à Ouagadougou.

À travers cette initiative citoyenne, l’entreprise témoigne sa volonté de contribuer à la lutte contre la désertification et à la préservation de l’environnement.

Au cours de cette opération, 300 plants d’espèces forestières et fruitières ont été mis en terre sur un site de trois hectares. Le choix s’est porté sur des essences adaptées aux conditions climatiques locales, notamment le baobab, le tamarinier, le raisinier, le manguier, le kapokier et le tangelo, en vue de contribuer au renforcement du couvert végétal et à la restauration de l’écosystème.

Pour le président-directeur général du Groupe Hage, Joseph Hage, cette initiative s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de contribuer activement à la préservation de l’environnement et à la lutte contre la désertification. Il a souligné que le reboisement constitue un investissement durable au profit des générations futures. « Pour nous, planter un arbre, ce n’est pas seulement mettre une plante en terre, c’est offrir un cadeau précieux aux générations futures », a-t-il déclaré.

Poursuivant son intervention, Joseph Hage a insisté sur le devoir de transmission qui incombe à chaque génération. « Nous, on a bénéficié des arbres qui existent actuellement grâce à nos ancêtres. Il faut que nos enfants, plus tard, puissent eux aussi bénéficier de ce que nous aurons fait », a-t-il ajouté, tout en invitant chacun à poser des actes concrets en faveur de la protection de l’environnement.

Les bénéficiaires saluent l’initiative du Groupe Hage

Présente sur le site, Fanta Traoré, jardinière installée sur le site de la ceinture verte de Tanghin, s’est réjouie de cette initiative qu’elle considère comme un investissement durable au bénéfice des communautés riveraines. Selon elle, les arbres plantés aujourd’hui contribueront, à terme, à améliorer les conditions de vie des populations grâce aux nombreux avantages qu’ils offriront.

« Lorsque ces arbres auront grandi, nous en tirerons de nombreux bénéfices. Les feuilles du baobab, par exemple, pourront être utilisées pour préparer la sauce. Ce projet profitera à toute la communauté, à nos enfants et même à nos petits-enfants. Nous sommes vraiment heureux de cette initiative du Groupe Hage », a-t-elle confié.

Présent à cette journée de reboisement en sa qualité d’ambassadeur du Groupe Hage, Iron Biby a réaffirmé son engagement en faveur de la protection de l’environnement. Le champion du monde de Log Lift a exhorté les Burkinabè à s’investir davantage dans les actions de reboisement, tout en rappelant que la réussite de telles initiatives repose autant sur la plantation que sur l’entretien des arbres.

« L’objectif n’est pas seulement de planter des arbres, mais aussi de les entretenir. C’est ce qui est bénéfique pour l’écosystème. Pour moi, c’est plus qu’un acte citoyen, c’est un véritable devoir citoyen de soutenir une telle initiative », a-t-il dit.

À travers cette nouvelle campagne de reboisement, le Groupe Hage réaffirme sa volonté de conjuguer développement économique et responsabilité environnementale. Au-delà des 300 plants mis en terre, l’initiative se veut un appel à la mobilisation collective en faveur de la préservation des ressources naturelles et de la construction d’un environnement durable pour les générations futures.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24