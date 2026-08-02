Qualification CAN U20 : Le Burkina Faso bat le Nigéria (2-0)

Les Étalons U20 disputeront les demi-finales du Tournoi de l’Union des fédérations ouest africaines de football (UFOA-B). Ils ont battu le Nigeria (2-0) ce dimanche 2 Août 2026 à Yamoussoukro, en République de Côte d’Ivoire.

Dans ce dernier match de poule, les deux équipes visaient la qualification mais aussi la tête du groupe. Les Poulains de Oscar Barro n’ont pas tremblé.

Ils ouvrent le score grâce à Alassane Bagayoko. Ce qui permet aux Étalons U20 d’être plus à l’aise dans le match.

Grâce à Mohamed Zongo, élu homme du match, les Burkinabè portent le score à 2 à 0 grâce à un superbe coup franc.

Cette victoire permet aux Étalons U20, entraînés par Oscar Barro, de prendre la tête du groupe B devant le Nigeria, le Ghana et le Bénin.

En demi-finale, le Burkina Faso affronte le Niger. La Côte d’Ivoire sera face au Nigeria. Seul le vainqueur du tournoi disputera la CAN U20 prévue au Ghana.