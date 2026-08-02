Guiriko | Souveraineté alimentaire : Le périmètre irrigué de Nieguema-Toukoro mis en eau

Le Camarade Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé, le dimanche 2 août 2026, à la mise en eau du périmètre irrigué de Nieguema-Toukoro, dans la vallée du Mouhoun. Réalisée sur une superficie de 605 hectares grâce à un financement entièrement assuré par l’État burkinabè, cette infrastructure ambitionne de renforcer durablement la production agricole, d’améliorer les revenus des producteurs et de consolider la souveraineté alimentaire du Burkina Faso.

Dans son allocution, le Premier ministre a qualifié cette réalisation de projet stratégique et de symbole de l’engagement des autorités en faveur de l’indépendance alimentaire du Burkina Faso.

Il a rappelé que les travaux, longtemps restés à l’arrêt malgré les attentes des populations, ont été relancés grâce à des réaménagements budgétaires décidés par le Gouvernement.

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« C’est une victoire dans le combat pour notre souveraineté alimentaire », a-t-il déclaré, soulignant qu’il s’agit du premier périmètre irrigué de cette importance entièrement financé par le budget national, sans recours aux partenaires techniques et financiers.

Pour lui, cette réalisation illustre la capacité du Burkina Faso à mobiliser ses propres ressources pour répondre à ses priorités de développement.

Des infrastructures modernes pour une production toute l’année

Le Chef du Gouvernement a également insisté sur la nécessité d’assurer une gestion rigoureuse des infrastructures afin de garantir leur durabilité.

Les services techniques du ministère chargé de l’Agriculture et Faso Agropole auront pour mission d’encadrer les producteurs et de veiller au respect des règles d’exploitation.

L’aménagement comprend notamment des canaux d’irrigation, des pistes de desserte, des stations de pompage, des groupes électrogènes ainsi que plusieurs ouvrages hydrauliques destinés à assurer une maîtrise totale de l’eau et à permettre plusieurs campagnes agricoles par an.

Une capacité hydraulique adaptée aux besoins du périmètre

Le Directeur technique de l’entreprise chargée des travaux, Cheikh Tiziane Sawadogo, a expliqué que le chantier a été réalisé dans des conditions particulièrement difficiles en raison de la nature du terrain. Il a toutefois salué la collaboration entre les différents acteurs, qui a permis de mener le projet à son terme.

Selon lui, le périmètre nécessite environ 5 400 m³ d’eau, tandis que les quatre pompes installées offrent une capacité totale d’environ 6 000 m³, garantissant un approvisionnement suffisant pour l’ensemble des exploitations.

Les bénéficiaires se réjouissent déjà des perspectives offertes par ce nouvel aménagement. Producteur à Nieguema, Mahamadi Ouédraogo estime que cette infrastructure permettra d’accroître considérablement les rendements agricoles.

La coopérative locale cultive le riz en saison des pluies et le blé en saison sèche, avec des productions dépassant déjà les 30 tonnes par hectare. Les producteurs se disent déterminés à mettre pleinement à profit ces nouveaux équipements.

Les femmes appellent à un accompagnement en équipements

Présidente de la coopérative féminine Sinignasini, Mariam Ouédraogo a salué un projet qui met fin aux difficultés récurrentes liées au manque d’eau. Sa coopérative, composée de 709 femmes exploitant 20 hectares, espère accroître sa production grâce à la disponibilité permanente de l’eau.

Tout en exprimant leur reconnaissance aux autorités, les productrices ont sollicité un accompagnement en matériels et équipements agricoles afin d’exploiter pleinement le potentiel du périmètre.