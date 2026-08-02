Classement des services de renseignement : Le Royaume-Uni décroche la première place en Europe

Le quotidien français L’Express a dévoilé un classement des principaux services de renseignement européens, établi à partir des votes de professionnels du secteur. Le MI6 britannique arrive largement en tête avec 251 points, devant la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) française, qui totalise 169 points.

À la troisième place figure le Service général du renseignement et de la sécurité (AIVD) des Pays-Bas avec 97 points. Les services de renseignement ukrainiens, le Service de sécurité d’Ukraine (SBU) et la Direction principale du renseignement (HUR), occupent conjointement la quatrième position avec 77 points, tandis que le Service fédéral de renseignement allemand (BND) complète le top 5 avec 62 points.

Le classement est complété par la Suède, la Norvège, l’Estonie, la Pologne et le Danemark, qui figurent également parmi les dix premiers services de renseignement européens.

Selon L’Express, ce palmarès a été élaboré par un jury composé de 60 professionnels du renseignement international. Chaque participant a désigné cinq services étrangers en fonction de son expérience, en attribuant cinq points au premier choix, puis quatre, trois, deux et un point aux suivants. Les principaux critères retenus étaient l’efficacité opérationnelle et la fiabilité des services évalués.

Au-delà du top 10, plusieurs autres pays figurent dans ce classement, notamment la Roumanie, l’Espagne, la Finlande, la Suisse, l’Italie, la Belgique, la République tchèque, la Lituanie, le Portugal, l’Autriche et la Lettonie.