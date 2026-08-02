Éducation : Les Universités du Professeur Burkinabè tissent la toile du « Rayonnement » à Tenkodogo

La 7ème édition des Universités du Professeur Burkinabè (UPB) s’est déroulée du 30 juillet au 1er août 2026 à Tenkodogo. Cet événement, organisé annuellement par l’Amicale Entre Profs Burkina Faso (AEP/BF), a réuni des enseignants issus de l’ensemble des provinces du Burkina Faso ainsi que de la Côte d’Ivoire. Les discussions ont porté sur des questions relatives à la transformation éducative et à l’engagement patriotique.

Pendant trois jours, la région du Nakambé a accueilli l’édition 2026 des Universités du Professeur Burkinabè (UPB) ayant pour thème « Rayonnement des savoirs et engagement citoyen : le professeur burkinabè comme pilier de transmission des valeurs nationales ».

Le programme a inclus des conférences pédagogiques, des visites des sites de Bagré et du Tima de Zograntenga, ainsi que des activités d’échanges entre les participants, etc.

Pour le président de l’Amicale Entre Profs Burkina Faso (AEP/BF), Émile Lalsaga, cette rencontre symbolise la maturité d’une structure née en 2020. « Tenkodogo n’est pas une étape, c’est un couronnement.

Nos actions prouvent que l’enseignant dépasse le cadre strict de la classe pour s’ancrer dans le développement de la nation », a-t-il souligné, tout en rappelant les œuvres sociales menées par l’amicale lors des précédentes éditions.

Le ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, le camarade Pr Moumouni Zoungrana, patron de la cérémonie, a salué l’engagement des enseignants.

Il a insisté sur la vision d’une école nouvelle axée sur la décolonisation des esprits et la promotion de la formation technique, il a rappelé le rôle primordial du corps professoral.

« Un changement profond ne peut se faire sans des enseignants engagés. Le professeur est l’architecte du citoyen nouveau », a-t-il déclaré.

La dynamique régionale a également été saluée par Nachor Sorgho, directeur régional de l’Enseignement secondaire du Nakambé, qui a insisté sur la nécessité de l’unité et de la sérénité au sein de la communauté éducative pour relever les défis sécuritaires et de développement.

Venus en voisins et frères d’armes de la pédagogie, des représentants extérieurs, à l’instar de Assandé Bénie Arsène, inspecteur pédagogique venu de la Côte d’Ivoire, ont témoigné de la vitalité de ces échanges.

« Étant un bon Africain, on copie toujours ce qui est bien. Le Burkina Faso demeure un havre paisible et une source d’inspiration par sa résilience et la qualité de son système éducatif ; rien à craindre pour tous ceux qui désirent s’aventurer dans ce pays des hommes intègres », a-t-il confié.

Akim KY

Burkina 24