Burkina Faso : D’ici à 2050, pour le niveau supérieur, le gouvernement veut 60% des élèves orientés vers une formation technique et professionnelle

Le Pr Moumouni Zoungrana, ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, accompagné du Gouverneur de la région du Kadiogo, Abdoulaye Bassinga, a rendu visite aux élèves en encadrement civique et patriotique du Lycée technique national (LTN) Aboubacar Sangoulé Lamizana de Ouagadougou, le mardi 10 février 2026.

Le proviseur général du Lycée technique national Aboubacar Sangoulé Lamizana (LTN, ex-LTO), Roger Doumabo Ouadio, a indiqué que depuis le 17 janvier 2026, 1 598 élèves soit 671 filles et 927 garçons suivent cette formation patriotique et civique. Selon lui, tout se déroule normalement et les élèves sont assidus.

Le Pr Moumouni Zoungrana, ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, a dit sa joie de visiter le lycée et les immergés. Il a aussi remercié l’encadrement pour la réussite de l’immersion au regard des résultats partagés.

Il a également rappelé aux élèves la chance qu’ils ont de bénéficier de cette immersion qui s’est voulue sélective, pour une phase expérimentale.

Il a donc invité l’ensemble des immergés à être des modèles dans leur entourage pour que l’initiative puisse davantage convaincre de sa duplication dans tous les établissements du pays.

« La réussite de cet exercice dépendra de votre comportement. À l’issue de cette formation, on doit voir surgir de vous un changement de comportement, c’est-à-dire, l’indiscipline caractérisée, la paresse, les retards, la consommation des stupéfiants, l’irrespect, tous ces aspects doivent être éteints », a fait savoir le Pr Moumouni Zoungrana.

Si l’objectif affiché de cette initiative est de remodeler l’élève burkinabè, l’autre objectif poursuivi, des dires du ministre, c’est de voir le Burkina Faso se classer dans le top 10 des systèmes éducatifs africains.

60% des élèves vers des études supérieures technique et professionnelle

La vision du gouvernement d’ici à 2050, a en outre fait savoir le ministre, c’est de voir au moins 60% des élèves faire des études supérieures dans une formation technique et professionnelle.

« Nous ne voulons plus que nos enfants acquièrent le diplôme, partent à l’université, font trois ans en licence ; après un master et un doctorat, ils ressortent pour aller chercher du travail », a déclaré Pr Zoungrana.

Le ministre a somme toute appelé les immergés à cultiver les valeurs de discipline, d’engagement, de courage et l’esprit de travail. Pour lui, cela passe au préalable par l’obéissance aux parents à la maison et par la volonté de croire à l’impossible.

Dans l’ensemble, le LTN, foi du premier responsable, compte 2 830 élèves et 330 agents toutes catégories confondues.

Tambi Serge Pacôme ZONGO et Daouda ZONGO (Stagiaire)

Burkina 24