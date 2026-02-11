Faso Mêbo 2026 : La 3e vague de recrutement lancée pour 686 agents spécialisés

L’Agence Faso Mêbo lance la troisième vague de recrutement à travers un communiqué rendu public le 9 février 2026. Cette nouvelle phase vise à renforcer les effectifs dans le cadre des missions assignées, notamment au sein des brigades d’intervention des infrastructures routières.

Dans cette dynamique, l’Agence Faso Mêbo annonce le recrutement massif de 686 agents spécialisés, afin d’accélérer la mise en œuvre des projets d’aménagement et de développement à travers le pays.

34 profils recherchés dans plusieurs domaines

L’appel à candidatures couvre 34 métiers répartis sur l’ensemble de la chaîne des travaux publics.

Dans le domaine de l’ingénierie et de la conception, l’agence recherche des architectes urbanistes, des ingénieurs en génie civil (avec 5 à 10 ans d’expérience), des hydrauliciens, des géotechniciens ainsi que des ingénieurs en environnement.

Sur le plan technique, plusieurs postes sont ouverts pour des techniciens supérieurs en génie civil, en laboratoire et en topographie.

Le recrutement met un accent particulier sur les métiers opérationnels, avec notamment 128 conducteurs de camions bennes, ainsi que des opérateurs de bulldozers, de niveleuses, de compacteurs et de grues.

Des profils de soutien sont également concernés : mécaniciens spécialisés (véhicules légers, poids lourds et engins BTP), électriciens, soudeurs, infirmiers et secrétaires de direction.

Conditions de participation

Selon le communiqué, les candidats doivent être de nationalité burkinabè et âgés de 18 à 50 ans.

Bien que les agents puissent être affectés sur l’ensemble du territoire national, les candidatures des résidents des régions du Nakambé, du Nando, du Djóró et du Tannounyan sont fortement encouragées pour les métiers techniques et manuels.

Les autorités invitent les postulants à se conformer strictement aux critères établis afin d’éviter toute disqualification. Toute candidature incomplète ou hors délai ne sera pas prise en compte.

Dépôt des dossiers exclusivement en ligne

Le dépôt des candidatures se fera uniquement par voie électronique.

Les dossiers devront être envoyés du 18 février au 25 février 2026 à minuit à l’adresse suivante : [email protected].

Les candidats sont tenus de transmettre un document unique au format PDF (15 Mo maximum), nommé selon le modèle : Region_Poste.pdf. Tout dossier non conforme aux consignes techniques sera automatiquement rejeté.

La sélection s’effectuera en deux étapes : une présélection sur dossier, suivie d’un entretien oral et, pour certains profils techniques, de tests pratiques.

La direction précise qu’aucun frais n’est exigé pour le dépôt des candidatures et met en garde contre toute tentative de fraude.

Cette troisième vague de recrutement s’inscrit dans une dynamique de renforcement des capacités opérationnelles et traduit la volonté d’élargir les effectifs en réponse aux exigences actuelles en matière d’infrastructures et de développement national.

COMMUNIQUE RECRUTEMENT 3E VAGUE