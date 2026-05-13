Deuxième revue du FMI : Les performances économiques du Burkina Faso saluées

Le Burkina Faso a reçu des appréciations favorables du Fonds monétaire international (FMI) à l’issue de la cinquième revue de la Facilité élargie de crédit (FEC) couplée à la première revue de la Facilité pour la résilience et la durabilité (FRD).

Les conclusions de la mission ont été restituées le mardi 12 mai 2026 à Ouagadougou à la ministre déléguée chargée du Budget, Fatoumata Bako/Traoré.

Au terme des échanges techniques, l’équipe du FMI a salué les performances enregistrées par le Burkina Faso malgré un contexte marqué par des défis sécuritaires et économiques.

L’institution financière internationale a notamment mis en avant les progrès réalisés dans la mobilisation des recettes internes, la gestion des finances publiques ainsi que la poursuite des réformes économiques engagées par les autorités.

Le chef de mission du FMI a qualifié les résultats obtenus par le Burkina Faso « d’extraordinaires », soulignant la résilience de l’économie nationale et les efforts consentis pour préserver la stabilité macroéconomique.

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Cette revue constitue une étape importante dans la mise en œuvre du programme économique conclu entre le Burkina Faso et le FMI. Après cette phase technique tenue à Ouagadougou, le dossier sera transmis à Washington pour examen par le Conseil d’administration du FMI, en vue de la validation définitive de la revue.

Source : DCRP/MEF