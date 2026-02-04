Burkina Faso : Le FMI salue des avancées économiques majeures sous le leadership du Président Ibrahim Traoré

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a accordé une audience, ce mercredi 4 février 2026, à une délégation du Fonds Monétaire International (FMI) conduite par son Directeur Général Adjoint, Kenji OKAMURA. Au cœur de cette rencontre, des échanges sur l’économie nationale et les perspectives de coopération.

Le représentant du FMI s’est réjoui d’avoir échangé avec le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, qui a partagé avec lui une vision claire des politiques économiques actuelles. Visiblement impressionné, Kenji OKAMURA a salué les progrès fulgurants enregistrés par le Burkina Faso.

« Les finances publiques se stabilisent, les réformes clés sont en cours, et le cadre macro-économique se consolide », déclare-t-il, tout en soulignant les avancées dans le programme soutenu par son Institution.

Cette rencontre présage des perspectives de coopération élargies qui pourraient propulser le Burkina Faso vers une stabilité accrue. « Le partenariat entre le Burkina Faso et le FMI est fort et plus solide que jamais », soutient-il.

Le Directeur Général Adjoint du FMI, a rappelé la volonté ferme du FMI de renforcer le partenariat pour accompagner davantage les efforts du Burkina Faso notamment dans l’administration et dans les réformes structurelles. Pour lui, ces échanges instructifs avec le Président du Faso, confirment la trajectoire positive du Burkina Faso et ouvrent des horizons prometteurs.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso