Construction de l’autoroute Ouaga-Bobo : Un enfant offre du carburant à Faso Mêbo

Kamanga Kris Ivan Zida a une nouvelle fois exprimé son patriotisme en offrant un bon de carburant de 100 000 F CFA à l’agence Faso Mêbo, ce mercredi 4 février 2026, au Quartier général (QG) de ladite agence, à Ouagadougou.

« Nous avons déjà tout à notre disposition ; toutes les machines, tout le nécessaire est là. Il ne nous reste que le carburant et le bitume à payer ».

L’on se rappelle encore de ces paroles du Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, à l’occasion de la dernière montée des couleurs nationales au palais présidentiel de Koulouba, s’agissant des travaux de l’autoroute Ouaga-Bobo conduits par l’agence Faso Mêbo.

C’est en réponse à cette sortie du Capitaine Ibrahim Traoré que Kamanga Kris Ivan Zida, élève âgé de 7 ans, a offert un bon de carburant de 100 000 F CFA à l’agence Faso Mêbo, chargée des travaux de construction de l’autoroute. Ce don est le fruit de ses économies, dit-il.

« Je suis venu donner du carburant à tonton IB (Ibrahim Traoré, Ndlr) pour qu’il puisse faire notre autoroute », a déclaré Kris Ivan Zida.

Par ce geste simple, à priori, c’est toute une invite que Kris Ivan Zida lance à ses frères et sœurs, à ses mamans et papas et à ses tontons et tanties. Celle de relever le défi de construire l’autoroute Ouaga-Bobo par nous-mêmes Burkinabè, « sans crédit ».

« J’invite tous les enfants de mon âge, les tanties et les tontons à venir participer à la construction de l’autoroute », a-t-il appelé.

Pour rappel, le petit Ivan a cassé sa boîte d’économie afin de faire don de 7 packs d’eau et de 7 sacs de ciment à l’initiative Faso Mêbo, le lundi 23 juin 2025.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24