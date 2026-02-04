Construction de l’autoroute Ouaga-Bobo : Un enfant offre du carburant à Faso Mêbo

Serge Pacome ZONGO Envoyer un courriel il y a 7 minutes
0 Temps de lecture 1 minute

Kamanga Kris Ivan Zida a une nouvelle fois exprimé son patriotisme en offrant un bon de carburant de 100 000 F CFA à l’agence Faso Mêbo, ce mercredi 4 février 2026, au Quartier général (QG) de ladite agence, à Ouagadougou.

« Nous avons déjà tout à notre disposition ; toutes les machines, tout le nécessaire est là. Il ne nous reste que le carburant et le bitume à payer ».

L’on se rappelle encore de ces paroles du Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, à l’occasion de la dernière montée des couleurs nationales au palais présidentiel de Koulouba, s’agissant des travaux de l’autoroute Ouaga-Bobo conduits par l’agence Faso Mêbo.

C’est en réponse à cette sortie du Capitaine Ibrahim Traoré que Kamanga Kris Ivan Zida, élève âgé de 7 ans, a offert un bon de carburant de 100 000 F CFA à l’agence Faso Mêbo, chargée des travaux de construction de l’autoroute. Ce don est le fruit de ses économies, dit-il.

« Je suis venu donner du carburant à tonton IB (Ibrahim Traoré, Ndlr) pour qu’il puisse faire notre autoroute », a déclaré Kris Ivan Zida.

Lire aussi👉🏿Ouagadougou : Un enfant âgé de 7 ans fait don à l’initiative présidentielle Faso Mêbo

Par ce geste simple, à priori, c’est toute une invite que Kris Ivan Zida lance à ses frères et sœurs, à ses mamans et papas et à ses tontons et tanties. Celle de relever le défi de construire l’autoroute Ouaga-Bobo par nous-mêmes Burkinabè, « sans crédit ».

« J’invite tous les enfants de mon âge, les tanties et les tontons à venir participer à la construction de l’autoroute », a-t-il appelé.

 

Pour rappel, le petit Ivan a cassé sa boîte d’économie afin de faire don de 7 packs d’eau et de 7 sacs de ciment à l’initiative Faso Mêbo, le lundi 23 juin 2025.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

     
Serge Pacome ZONGO Envoyer un courriel il y a 7 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Serge Pacome ZONGO

Serge Pacome ZONGO

Tambi Serge Pacome ZONGO, journaliste s'intéressant aux questions politiques et de développement durable.

Articles similaires

L’Espagne veut interdire l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans

il y a 2 heures

Burkina Faso : Le FMI salue des avancées économiques majeures sous le leadership du Président Ibrahim Traoré

il y a 2 heures

Communiqué nécrologique | Décès de KABORE LOKERE ASSITA MADELEINE : Remerciements et Faire-part

il y a 4 heures

Riposte contre l’hépatite : Laafi Sans Frontières investit les lycées

il y a 5 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page