L’Espagne veut interdire l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans

Le gouvernement espagnol envisage d’interdire l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans afin de les protéger des contenus jugés nocifs, notamment la pornographie et la violence. L’annonce a été faite le mardi 2 février 2026 par le Premier ministre Pedro Sánchez, en déplacement à Dubaï, lors du Sommet mondial des gouvernements.

« L’Espagne interdira l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans », a déclaré le chef du gouvernement, soulignant la nécessité de renforcer la protection des enfants dans l’univers numérique. Selon lui, les plateformes numériques devront mettre en place de véritables systèmes de vérification de l’âge, bien au-delà de simples déclarations ou cases à cocher.

Pedro Sánchez a dénoncé un environnement numérique devenu dangereux pour les jeunes. « Aujourd’hui, nos enfants sont exposés à un espace dans lequel ils n’ont jamais été censés naviguer seuls », évoquant un monde marqué par « l’addiction, les abus, la pornographie, la manipulation et la violence ».

Le Premier ministre a également annoncé une évolution du cadre juridique visant à renforcer la responsabilité des plateformes numériques. Les dirigeants des entreprises technologiques pourraient ainsi être tenus pénalement responsables en cas de manquement, notamment pour non-suppression de contenus illégaux ou incitant à la haine.

Cette mesure s’inscrit dans un paquet de cinq actions concrètes, dont l’adoption est prévue « à partir de la semaine prochaine », a précisé le dirigeant socialiste. Toutefois, le gouvernement espagnol ne disposant pas d’une majorité parlementaire, son adoption pourrait se heurter à des obstacles politiques.

L’Espagne emboîte ainsi le pas à d’autres pays. L’Australie a ouvert la voie en décembre en annonçant une interdiction similaire pour les moins de 16 ans. La France et le Portugal explorent également cette option, même si sa mise en œuvre reste complexe sur les plans technique et juridique.

Source : Le journal de Montréal