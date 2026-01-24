Protection des mineurs : Meta restreint l’accès de ses personnages IA aux adolescents

Meta Platforms, maison mère d’Instagram et de WhatsApp, a annoncé la suspension temporaire de l’accès des mineurs à ses personnages alimentés par l’intelligence artificielle. Une décision majeure en matière de sécurité numérique, qui devrait entrer en vigueur dans les prochaines semaines, dans un contexte de pressions judiciaires accrues sur les géants du numérique concernant la protection des enfants en ligne.

La restriction ne concerne pas uniquement les comptes ayant déclaré une date de naissance indiquant un âge mineur. Meta précise qu’elle s’appuiera également sur ses outils de prédiction de l’âge pour détecter et bloquer les utilisateurs soupçonnés d’être adolescents, même lorsqu’ils se déclarent majeurs.

Si l’accès aux personnages IA sera suspendu « jusqu’à ce qu’une nouvelle expérience plus sûre soit prête », les jeunes utilisateurs pourront néanmoins continuer à utiliser l’assistant IA général de la plateforme, dans un cadre limité.

Cette annonce intervient à un moment particulièrement sensible pour Meta. Le groupe, aux côtés de TikTok et YouTube, est attendu devant un tribunal de Los Angeles la semaine prochaine, dans le cadre d’un procès portant sur les effets supposés des réseaux sociaux et des technologies numériques sur la santé mentale des enfants.

Source : La Presse Ca