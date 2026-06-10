Foot : Bertrand Traoré quitte Sunderland

L’international burkinabè Bertrand Traoré quitte Sunderland. Le club anglais a annoncé ce mercredi 10 juin 2026, le départ du Burkinabè en fin de contrat.

Âgé de 30 ans, Bertrand Traoré a rejoint Sunderland en provenance de l’Ajax d’Amsterdam où il était resté également une saison. Ces dernières années, Bertrand Traoré a été victime de nombreuses blessures qui avaient freiné sa progression.

Le natif de Bobo Dioulasso va donc se chercher un nouveau point de chute. Aucune information n’a filtré, pour le moment, sur le nouveau club de Berto.

Formé à l’AJEB de Bobo Dioulasso, Bertrand Traoré dans son parcours est passé par Chelsea, Vitess Anrhem, l’Ajax d’Amsterdam, Aston Villa, Basksehir, Villarreal.

Avec les Étalons, Bertrand Traoré a disputé cinq CAN avec une place de troisième en 2017. En équipe nationale, Bertrand Traoré a inscrit 22 buts en 91 matchs.