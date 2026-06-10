Coupe du monde 2026 : Refoulé par les États-Unis, l’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan accueilli en héros à Mogadiscio

Écarté de la Coupe du monde 2026 après s’être vu refuser l’entrée sur le territoire américain malgré sa sélection par la FIFA, l’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan a regagné son pays ce mercredi 10 juin 2026, où il a reçu un accueil triomphal à l’aéroport de Mogadiscio, rapporte BFMTV.

Devenu malgré lui l’un des symboles des controverses entourant l’organisation du Mondial 2026, l’officiel somalien de 34 ans a été chaleureusement accueilli par de nombreux compatriotes venus lui témoigner leur soutien. Plusieurs personnes brandissaient le drapeau national et se pressaient autour de lui pour immortaliser ce moment.

Après avoir été refoulé par les autorités américaines puis renvoyé à Istanbul, en Turquie, Omar Abdulkadir Artan a tenu à afficher sa détermination devant les médias.

« Je ne suis pas contrarié d’avoir été renvoyé des États-Unis. Je continuerai à travailler dur et je ne serai pas découragé », a-t-il déclaré.

L’arbitre, désigné meilleur arbitre africain en 2025, a également lancé un message d’espoir à ses compatriotes et aux amateurs de football africain. « Je promets que lors de la prochaine Coupe du monde, nous atteindrons de nouveaux sommets et ferons l’histoire », a-t-il indiqué.

La désignation d’Omar Abdulkadir Artan pour le Mondial 2026 constituait déjà un événement historique pour la Somalie, un pays qui ne s’est jamais qualifié pour une phase finale de Coupe du monde.

Présent à ses côtés lors de son retour, le ministre somalien de la Défense, Ahmed Moalim Fiqi, a salué le parcours de l’arbitre et exprimé sa confiance quant à son avenir.

« Tout comme il a élevé le nom de notre pays, la Somalie, son objectif sera bientôt atteint et l’obstacle placé sur sa route ne le retiendra pas », a-t-il affirmé.

Les circonstances exactes ayant conduit au refus d’entrée d’Omar Abdulkadir Artan aux États-Unis restent à éclaircir. L’affaire suscite de nombreuses interrogations dans le monde du football et ternit quelque peu l’image de cette Coupe du monde organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

En attendant d’éventuelles explications officielles, l’arbitre somalien apparaît désormais comme une figure de résilience et de persévérance pour de nombreux Africains.