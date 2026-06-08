Mondial 2026: L’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan refoulé à son arrivée aux Etats-Unis

Le somalien Omar Abdulkadir Artan, retenu par la Fifa en vue d’arbitrer certaines rencontres de la Coupe du monde 2026, n’a pas été autorisé à entrer sur le territoire américain. L’officiel de 34 ans, qui avait pourtant dûment obtenu son visa, a été recalé par l’immigration américaine à son arrivée à l’aéroport, rapporte BFMTV.

Omar Abdulkadir Aartan, fierté de la Somalie, croyait écrire une des plus belles pages de sa carrière d’arbitre à la Coupe du Monde de Football 2026. C’était sans compter sur l’intransigeance des services d’immigration lors de son arrivée aux États-Unis sans explications précises.

Ce revers pour celui qui a été désigné meilleur arbitre africain en 2025 par la Confédération africaine de football serait une double frustration pour son pays la Somalie qui ne s’est encore jamais qualifiée pour une Coupe du monde et qui voyait à travers la participation d’Omar Abdulkadir Aartan, une petite revanche sur l’histoire.

Omar Abdulkadir Artan a été renvoyé en Turquie, en attendant plus de détails dans cette affaire. Il avait dirigé des affiches prestigieuses en Ligue des champions africaine et certains matchs de la CAN.

Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud avait salué « une source d’inspiration pour la nouvelle génération de Somaliens » lors de sa nomination pour ce Mondial aux Etats-Unis.