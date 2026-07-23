Mondial 2026 : Plus de 23 millions de personnes réclament l’exclusion de l’Argentine

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Argentine face à l'Arabie Saoudite
L'Argentine face à l'Arabie Saoudite au Mondial 2022

Une pétition en ligne réclamant l’exclusion de l’Argentine de la Coupe du monde a suscité une mobilisation exceptionnelle après le Mondial 2026. Baptisée « Argentina Out », elle a recueilli plus de 23 millions de signatures provenant de 170 pays, selon plusieurs médias internationaux.

Le texte de la pétition accuse la FIFA et le corps arbitral d’avoir favorisé l’Albiceleste et son capitaine Lionel Messi durant la compétition. Les initiateurs estiment que certaines décisions arbitrales ont avantagé l’Argentine, comme cela avait déjà été dénoncé par certains observateurs lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

« Pourquoi le reste du monde devrait-il participer à une compétition dont le vainqueur est déjà désigné ? Excluez l’Argentine de la Coupe du monde et donnez une chance équitable à toutes les autres équipes », pouvait-on lire dans le texte.

Lire également 👉Coupe du monde 2026 : L’Argentine prépare une vague de plaintes après les polémiques du Mondial

Avec plus de 23,3 millions de signatures, cette pétition est devenue l’une des plus signées de l’histoire d’Internet. Elle s’est approchée du record mondial détenu par la campagne « Jubilee 2000 », qui avait recueilli plus de 24,3 millions de signatures en faveur de l’annulation de la dette des pays les plus pauvres.

Malgré cette mobilisation, cette initiative n’a aucune portée juridique ou réglementaire et n’a donné lieu à aucune procédure de la FIFA.

Si cette pétition témoigne de l’ampleur des débats et des polémiques ayant entouré le parcours de l’Argentine durant le Mondial 2026, elle ne devrait avoir aucune conséquence sur la participation future de l’Albiceleste aux compétitions organisées par la FIFA.

 
     
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