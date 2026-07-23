Ouagadougou : Dix personnes interpellées lors d’une opération contre la consommation de stupéfiants à ZACA

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Temps de lecture 1 minute

La Direction de la police de la salubrité et de la tranquillité urbaine (DPSTU), relevant de la Direction générale de la Police municipale de Ouagadougou, a mené, dans la matinée du 22 juillet 2026, une opération inopinée de lutte contre la consommation de stupéfiants dans la capitale.

L’intervention, conduite dans la zone du projet ZACA, située dans l’arrondissement n°1, a permis l’interpellation de dix personnes, prises en flagrant délit de consommation de stupéfiants. Selon la Police municipale, les personnes interpellées seront soumises à des travaux d’intérêt communautaire (TIC), conformément à la réglementation en vigueur.

Lire également 👉Lutte contre la dépravation des mœurs : 12 jeunes interpellés

Au-delà de l’aspect répressif, les agents ont également organisé une séance de sensibilisation à l’intention des contrevenants afin de les informer sur les conséquences sanitaires, sociales et sécuritaires liées à la consommation de stupéfiants.

consommation de stupéfiants à ZACA

La Police municipale appelle par ailleurs les citoyens à adopter des comportements responsables pour préserver leur santé, leur avenir et la tranquillité publique. Elle les invite également à signaler tout comportement suspect aux services compétents en appelant son numéro vert : 80 00 11 03.

consommation de stupéfiants à ZACA
 
     
Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Argentine face à l'Arabie Saoudite

Mondial 2026 : Plus de 23 millions de personnes réclament l’exclusion de l’Argentine

il y a 44 secondes

Italie : Manifestations après le décès d’un homme d’origine marocaine lors d’une intervention policière

il y a 1 heure

Burkina Faso : Un triple pontage coronarien réalisé avec succès au CHU de Tengandogo

il y a 3 heures

Préparatifs CAN féminine 2026 : Les Étalons Dames écrasent le FUS de Rabat (5-0)

il y a 4 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page