Ouagadougou : Dix personnes interpellées lors d’une opération contre la consommation de stupéfiants à ZACA

La Direction de la police de la salubrité et de la tranquillité urbaine (DPSTU), relevant de la Direction générale de la Police municipale de Ouagadougou, a mené, dans la matinée du 22 juillet 2026, une opération inopinée de lutte contre la consommation de stupéfiants dans la capitale.

L’intervention, conduite dans la zone du projet ZACA, située dans l’arrondissement n°1, a permis l’interpellation de dix personnes, prises en flagrant délit de consommation de stupéfiants. Selon la Police municipale, les personnes interpellées seront soumises à des travaux d’intérêt communautaire (TIC), conformément à la réglementation en vigueur.

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Au-delà de l’aspect répressif, les agents ont également organisé une séance de sensibilisation à l’intention des contrevenants afin de les informer sur les conséquences sanitaires, sociales et sécuritaires liées à la consommation de stupéfiants.

La Police municipale appelle par ailleurs les citoyens à adopter des comportements responsables pour préserver leur santé, leur avenir et la tranquillité publique. Elle les invite également à signaler tout comportement suspect aux services compétents en appelant son numéro vert : 80 00 11 03.